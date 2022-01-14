【第五波疫情】浸大護理系學生確診　校方宣布即日起以混合教學模式上課

▲ 浸大即日起以混合教學模式上課。（資料圖片）

浸大一名學生確診，校方宣布今日（14日）起至1月31日，課堂會改為混合模式，教師會於課室授課，同時亦會進行網上教學。

浸會大學持續進修學院護理系一名21歲學生確診（#13026），她居龍成花園一座，於屯門黃金海岸商場張思敏診所任職兼職護士。該確診學生在本月10至12日曾到九龍塘本部校園上課，期間分別到訪陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓701室及709室。詳情即看：【下一頁】

浸大今晨向學生發電郵，宣布將課堂改為混合教學模式，即教師將繼續於課室授課，同時會於線上進行。至於要到實驗室進行的課堂，在上述時間期間會取消，教師稍後會安排補課。

浸大教與學副校長周偉立表示，有關安排考慮到大學社群的健康及安全，希望學生諒解。

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記者：黃悅晴