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【遙距會議】立法會下周三討論疫情下遙距開會　廖長江促研究如何投票等細則

政治 16:47 2022/01/14

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立法會內務委員會今日召開首次會議。（林宇翔攝）

新冠肺炎持續，公務員已實行在家工作安排，立法會內務委員會今（14日）召開首次會議，討論擬在下周三大會上，討論並表決立法會大會、內會、財務委員會是否可於緊急情況下，舉行視像遙距會議的議案。

大部分議員表示支持，但有人憂慮法律及實行時間等問題。其中，議員廖長江指，相關措施已有法律基礎，但欠缺如何投票等細則，希望有時間仔細研究。選委界議員陳曼琪亦支持線上會議，但批評中信大廈Wi-Fi不穩定，希望配套要齊全。

立法會法律顧問表示，立法會早前已修訂《立法會權力及特權條例》，令立法會可藉決議，授權立法會及委員會會議以遙距方式進行，惟決議要訂明一個指明時間，並提出有甚麼緊急情況而要開遙距會議。

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記者：林曉君

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