【斷捨離】日本第一牛郎公開極簡約豪宅　5大執屋原則終極斷捨離

▲ Roland用5個執屋原則為Hajime社長終極「斷捨離」。

有「日本第一牛郎」之稱的Roland曾公開過自己年賺3億日圓，是日本牛郎界之中的傳奇。身家豐厚的Roland現居於一幢超豪華複式住宅，他曾大方分享過家中裝潢，意外地極為簡約，全無雜物。最近Roland就來到知名YouTuber Hajime社長的家，用5個執屋原則為Hajime社長終極「斷捨離」，把家居整理得乾乾淨淨，迎接新一年。

▲ Roland獨居一幢高層複式豪宅。（影片截圖）

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超自信、對生活自有一套要求的Roland，早前曾在個人YouTube頻道公開過家中環境。Roland獨居一幢高層複式豪宅，全屋以黑白色設計為主，由客廳、私人影院、酒吧、露天風呂一應俱全，但就沒有一件多餘雜物，甚至衣櫃裡也只有一套衣服及一隻錶，為此他表示：

大家都說我家沒有東西，我擺的家具叫做「空間」。

點擊睇Roland家中環境：

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最近Roland就發揮自己執屋的才能，來到擁有千萬YouTube訂閱人數的Hajime社長家中，為他摒棄雜物。由於拍攝需要，Hajime社長的家塞滿雜物，Roland一入屋就幫他把睡衣、抱枕等直接丟到門口，並提到執屋首要兩項任務是「一陣子沒用到的東西就不要」、「很稀有但沒在穿也不要」；至於「相類似的物品，只需保留一樣就好」，點擊睇過程：

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不少人都會不好意思丟掉別人送給自己的禮物，Hajime社長也不例外。Roland即自有一套看法：「送禮的人揀禮物時會得到快樂，所以當你收禮物時，其實你已經回禮了」也就幫Hajime社長捨棄一堆用不著的禮物。

Roland又在Hajime社長家中找到一些不知名的東西，二話不說就幫他清理掉，同時Roland霸氣地表示，自己家裡沒有一樣東西是沒有原因而買，秉持「不知名東西就不要」的理念。

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在一口氣丟掉各式雜物到走廊後，Roland讓Hajime社長從中要再揀選自己想要留下的東西。成功清走雜物後，Hajime社長的家總算耳目一新。

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責任編輯：羅嘉欣