【精彩晚年】66歲退休教師習跆拳道　5年獲黑帶效法李小龍融哲思於武道中

▲ 66歲中文科退休教師伍棟英學跆拳道5年獲得黑帶，帶來不一像的晚年人生體驗。

長者退休後，最普及的健身活動可能是耍太極、練八段錦。但今年66歲的伍棟英，卻與老婆「齊齊」打跆拳道，5年以來已考獲黑帶二段的資歷，架起手刀來亦有板有眼。大學修讀哲學的他，理想是如李小龍般「將哲學精神融入武術中，感受這境界是如何」。謝絕做頹老，鍛練體格之餘，養身又養心。

▲ 今年66歲的伍棟英習了跆拳道5年，已考獲黑帶二段的資歷，紮馬踢腳也功架十足。(攝影︰湯致遠)

長者學跆拳道，是怎樣的光景？踏入香港實用跆拳道協會的道場，但見一班白髮斑斑的長者正揮拳踢腿，伴隨著一聲聲的吆喝顯得勁度十足，當中包括今年66歲的伍棟英，及他的太太陳鶯兒。這對「跆拳俠侶」，前者是退休的中學教師，後者是醫院護士，退休後仍不斷學習，與武術結緣，原來是太太在報章看到有中心搞「長者跆拳道」，故而湊興一試。

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長者跆拳道 不設搏擊只練品勢

習武5年的伍棟英，說起話來仍有份中文科老師的儒雅秀氣。

2016年開始學，老婆見到報道，就陪她來學，一級級的挑戰上去，由黃帶到黑帶，有著追求的目標，整體的滿意度也提升了。

值得留意的是，長者跆拳道的段位和級別不是按「由白至黑」的腰帶顏色來體現，因顧及安全考量，也沒有搏擊的環節，而是以一套套的品勢（即「套路」）來評級。但目前伍棟英學到黑帶二段，也經歷提腿、手刀防守及馬步以至踢板等技術，說來也不簡單。

未練跆拳道前，伍棟英沒有習武經驗，但他說：「武術在人類文化中，是很有價值的部分，門派繁多，也想涉獵一下，特別這長者跆拳道的設計是逐級升上的考試，有高段數而深入的品勢考核，有一定的運動需求，我可以應付到長者班，但一般成人班則未必應付到了。」

習武練手腳協調 提升平衡力

雖然長者班沒有正式的對打，但伍棟英習武以來，無論身體機能及腦筋反應，也明顯轉好。

熱身時會做手腳伸展，而黑帶以上的品勢有更多變化，當中要記著招式，不斷操練，講求手腳協調，不知不覺間也提升了平衡力。最簡單的是，以前我俯身清理浴缸上的毛髮隔罩，腰是會痛一下，但現在完全無事。

伍棟英1980年畢業於中文大學崇基學院哲學系，對心靈、宗教以至new age的思想亦開始涉獵。「可能與我家庭背景有關，哥哥有精神分裂症，而自己在高中時亦發現有精神官能症，偶爾有妄想及幻聽的情況，入大學選修哲學，就是想在心靈尋求釋放。」

▲ 伍棟英與他的中學學生相聚，他也不吝嗇作為他們的人生導師。(相片︰被訪者提供)

畢業後伍棟英在觀塘某中學教預科班中文，直至2005年退休，重視心靈及人生教育，向來是他心繫所在。「人生的下半場，時間就落在跆拳道、繪畫及心靈導師上，也算是生命的功課。」

藉武練心專注當下

唸哲學出身，伍棟英視跆拳道為鍛練心靈的活動。

看過《李小龍：生活的藝術家》這書，其太太蓮達在序言中談到丈夫最渴望將哲學的精神融入武術中，我也想領略這個層次。不單純是技術，而是「藉武練心」，結連著精神意義，會更豐富，我確有這方面的追尋。

具體的實踐，是每打出一套品勢，也專注於當下這動作。「就如我畫畫，就全情投入，渾然不覺時光飛逝，像進入禪修的境界。」

▲ 伍棟英的畫作，有時是他的自畫像直視鬼神，有時又化身「美人魚」，頗有奇幻效果。(相片︰被訪者提供)

伍棟英學跆拳道時，也是「問題多多」，小至每個品勢動作的用意、細微的分別在哪裏，他都要一一了解。

即使是長者，求知慾和好奇心都好重要，對新事物永遠持開放態度。幸好長者跆拳道班，不是做運動員或參加比賽，做錯沒人會笑，或覺得『好瘀』，大家互相鼓勵，重點是堅持。

學到老而活得精采，心靈有所頓悟，晚年的風景才更見絢麗。

創立長者跆拳道班 助退休人士習武

引入長者跆拳道班的，是香港實用跆拳道協會的館長陳碧就教練。作為前跆拳道港隊教練，陳碧就眼見不少長者退休後骨頭脆而不再運動，遂引入長者跆拳道，為長者度身修改動作及訓練課程，令他們安全習武。

「記得十多年前帶港隊去韓國作跆拳道交流，有公公婆婆在凌晨6點就來接待我們。之後還表演跆拳道，我回程在飛機上想，能否將這方法引入香港？」

為此，陳碧就為長者班作出調整，如一般跆拳道顯示級數的色帶，分為白黃綠藍紅黑。但他們則由黃帶開始，並以一套套的品勢作審核，同樣是紮穩馬步、踢木板等。而長者較易受傷的動作，會略作修改，如把套拳中「跳踢」動作，改為踏前一步後起腳等等，一切以安全性為大前提。

▲ 香港實用跆拳道道協會的館長陳碧就教練(左)，以及歐其煬教練(右)，他們也表示長者學生由60歲至80歲都有。(攝影︰湯致遠)

長者跆拳道班約於2009年成立，陳碧就也與一些社區中心合作，他說長者學跆拳道後，在訓練機能及預防腦退化上也有點成效。「學的時候以練品勢為主，過程中可鍛練肌力，最重要是可擴大生活圈子，下課還可茶敘聯誼！」

記者︰馮柏偉