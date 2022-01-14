【育兒心得】 花5年時間先學習育兒再生BB 港媽不打不罵：我當他是大Project

▲ Joyce花5年時間學習育兒再生BB。

人生有好多重要的事，育兒是其中之一。很多人都會事前作好準備，看育嬰書，買齊嬰兒用品，聽音樂胎教。但Joyce更厲害，早於生BB前5年開始做準備，因她視育兒為人生的大Project，她決心用身教，用愛、尊重和了解去教導現時2歲半的兒子正宇。

Joyce 原本從事營業銷售，生BB以後主力放於湊BB上。花大部分時間照顧兒子之餘同時，她重視擁有自己的Me Time，因此保留每周返兩日Part-Time，更會把握家人在晚上幫忙照顧小朋友的空檔，外出跟朋友相聚。育兒總有憤怒時，她有喘息的機會，也可以跟社會保持接觸，「我不會把自己放第2位，因為自己和仔仔都是同樣重要。」

在生育兒子前，她更花了5年時間做很多資料搜集，為育兒作好準備。

幼兒成長的首幾年好重要，直接影響他的性格和成長，我希望花多點時間去陪伴及教育兒子。小朋友是好珍貴的，我會當他是一個大Project！以引證我的育兒想法是對的。

5年前，Joyce已開始參加不同機構的工作坊、研討會、講座。期間，她發現了一間以「自然、人本、自主」為理念的學校。為了兒子將來入讀心儀的學校，她甚至參加學校的師訓班，又在幼稚園部當義工，從中深入了解該校的教學模式，她因此認識了好多朋友，更着重人與人、人與自然的關係，顛覆她原有根深蒂固育兒要打罵的傳統觀念。

最新影片推介：

沒有打罵 日復日愛的教導

自小於傳統家庭長大的Joyce，父母育兒方法都以打罵為主。自從認識以愛對兒童及大自然，她的心態有了改變，決心要以愛育兒。平日會以講解情緒的圖書教導兒子如何表達情緒，例如: 紅色表示憤怒，綠色表示平靜，藍色表示悲傷。當小朋友鬧情緒時，就用顏色輕易表達自己的心情。她又依照兒子的興趣教導兒子，例如兒子喜歡巴士、輕鐵和地鐵，Joyce就會跟他看巴士的短片，教他簡單的英文字，讓兒子從生活中學習。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

兒子痛哭的時間，Joyce會先了解他痛哭的原因，安撫他的情緒，讓他平靜。即使兒子年幼，她也堅持以說之以理的方法教導兒子。譬如一家人出外用膳，兒子周圍亂跑，她會規定兒子活動的範圍，或叫他畫畫或玩玩具分散注意力，以免影響別人。

不要說不准他做什麽，要給他指示，要告訴他可以做什麽。

育兒如恆指 有上有落

「湊細路就好似恆指一樣，心情有上有落。」2年零9個月的育兒生涯，難免會有挫折，育兒方式也會跟家人的傳統方式有分歧。有時教仔教到很累很憤怒，她也曾想過是否用舊有的育兒方法較好。

「打是立竿見影的方法，效果會是即時的，但最後還是決定以愛為教育，戰勝挫折。因為自己的堅持，看到兒子漸漸受教，慢慢成長，我很開心。」JOYCE嘴角自然滲出絲絲笑意，可能這就是當母親最大的滿足感。

父母的責任是在小朋友身旁， 幫他一把。

育兒調查: 95%不認同體罰是管教孩子的最佳方式

香港救助兒童會剛推出的本地育兒方式調查報告中，接近所有受訪者 (95%) 不認同體罰是管教孩子的最佳方式。約三分之二的受訪者 (63%) 同意應禁止體罰兒童，而約六成受訪者認為應禁止在任何情況下對兒童進行羞辱式的懲罰。調查顯示，約八成受訪者認同應立法強制相關專業人士上報懷疑兒童虐待個案，獲大多數公眾支持。

香港救助兒童會總幹事司徒恩: 「作為以兒童福祉為目標的機構，香港救助兒童會透過「從心所育」計劃提升親子溝通及關係，鼓勵正向管教。並透過各項心理健康項目提升兒童生理及心理健康。」

責任編輯：鄺嫻