【活得健康啲】白茶綠茶黑茶6大茶類功效　TEA WG茶藝師：忌用100度沸水沖泡

▲ TEA WG茶藝師Jacky教大家揀選適合自己的茶及推介新年期間飲用的茶葉。

香港人一向喜歡品茶，臨近新年，不論送禮自用，買茶葉都是一個大方得體又健康養生的選擇。但茶葉種類繁多，應該如何揀選？今集《活得健康啲》請來TEA WG專業茶藝師Jacky講解茶葉分類及功用，更分享沖泡各種茶葉的心得。

六大茶類

Jacky表示以發酵程度及茶湯濃淡味道區分的話，茶葉可分六種，次序分別為白茶、綠茶、烏龍茶（藍茶）、黑茶、普洱茶及南非國寶茶。建議大家根據個人身體狀況需要，再配合喜歡的口味、茶葉味道及功用去挑選茶葉，才是對身體最好。

▲ TEA WG茶藝師Jacky擁有多年茶藝心得。(曾嘉文攝)

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白茶

採摘後曬乾，不經殺青或揉捻，是完全未經加工的茶葉，如白牡丹、銀針等。味道清新，而且含豐富抗氧化物，可增強免疫力及美白肌膚，加上茶鹼含量較低，於晚間享用有助舒緩情緒。

綠茶

完全沒有氧化，屬不發酵茶，有中式及日式之分。中式炒茶如龍井及碧螺春，帶有濃郁炒茶香味；日式蒸茶如煎茶和玄米茶，草青味較重。綠茶含有豐富維他命C及極高含量的茶多酚，可達抗氧化、美顏之效。建議中午時間飲用，有助舒緩神經。

烏龍茶

屬半發酵茶，分別有中式及台式分類。中式烏龍茶如鐵觀音，茶湯較淺色且充滿濃郁花香；台式烏龍茶如武夷山大紅袍，茶湯較深色，帶有木味，有助消化解膩，早上時間飲用更能醒腦提神。

黑茶

屬重發酵、經完全氧化的茶，如英式早餐茶、伯爵茶等，茶湯湯色接近琥珀色，味道濃郁。有助促進消化及提神醒腦，建議早上飲用。

普洱茶

由於儲存方式獨特，所以味道醇香，帶有土質芳香，可於晚餐後飲用，能夠消滯解膩。

南非國寶茶

來自南非一種灌木，完全無茶鹼，經氧化而形成獨特的紅色茶葉及甜酸味道，例子：塞德堡山南非國寶茶。充滿天然營養，加上含有豐富維他命C及抗氧化功效，有助睡眠、降血脂及降膽固醇，孕婦和小朋友都適合飲用。

Jacky：泡茶溫度及時間因種類而異

若想品茗應有的茶味及讓茶葉充分發揮功用，Jacky指切忌用100度沸水沖泡，而浸泡時間應在2分半鐘至15分鐘之間，否則會影響茶的味道。

品種 沖泡溫度 浸泡時間 白茶 70°C 至 75°C 約7 - 15分鐘 綠茶 70°C 至 75°C 約3分鐘 烏龍茶 90°C 至 95°C 中式烏龍茶：約4- 5分鐘 台式烏龍茶：約3分鐘 黑茶 90°C 至 95°C 約3分鐘 普洱茶 90°C 至 95°C 約3-4分鐘 南非國寶茶 90°C 至 95°C 約4分鐘

完美好茶的沖泡步驟及貼士：

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1） 需要準備一個茶壺、濾茶器（茶隔）及茶葉。

2） 將濾茶器放進茶壺，再將茶葉倒進茶隔，需要注意不同的茶葉需用不同溫度的水浸泡。

3） 三分鐘後，用右手手握茶隔，並搖晃茶隔內茶葉四次，使茶湯顏色及茗茶時單寧的散發更均勻，最後就可以倒進茶杯內飲用。

資料提供： TEA WG

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