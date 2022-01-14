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【新冠肺炎】政府向屯門居民派發快速測試套裝　中大兼任副教授親授使用方法

社會 17:52 2022/01/14

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

香港中文大學生物醫學學院兼任副教授招彥燾。（黃傑偉攝）

因應屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，民政事務總署將透過「全港社區抗疫連線」向屯門區居民，免費派發3000套新冠肺炎快速測試套裝，希望可以有效地及早識別感染者（詳情即看：【下一頁】）。香港中文大學生物醫學學院兼任副教授招彥燾今日（14日）接受本網TOPick訪問時表示，市民應該避免到人多聚集的地方，盡快做新冠病毒的檢測。

招彥燾又教導有關測試套裝的使用方法，指在測試套裝內先取出測試棒，深入鼻孔內約1吋，在內打5個大圈，在另一側鼻孔裡重複同樣的步驟，將棉棒放在測試溶液中，來回轉動棉棒20次，把小瓶垂直置於測試棒上的圓形開口上方，擠出3滴瓶內溶液到開口裡，將樣本置於室溫20分鐘後查看檢測結果。他又補充，測試套裝已貼有關使用測試套裝說明書。

被問到戴口罩有何建議，他稱若是醫護人員或經常到疫區的人士可考慮佩戴N95口罩，強調最重要避免到人群聚集的地方，因為有人確診，就需要配合檢疫。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉、余思嵐

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