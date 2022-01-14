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【第五波疫情】科大學生須交疫苗接種紀錄或檢測結果　否則新學期或不能上面授課

社會 17:41 2022/01/14

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科大新學期將維持本科生上面授課的安排。（資料圖片）

香港科技大學昨日（13日）通知師生，新學期將維持本科生上面授課的安排，並提醒要上面授課程的學生，須於2月17日前，遞交疫苗接種紀錄或檢測結果至學校系統，否則可能不獲安排上有關面授課。

科大管理層昨向教職員及學生講解最新的上課及工作安排，指出所有本科生將維持面授課，惟須於限期前遞交相關紀錄，否則或不安排上面授課（de-registered from oncampus courses）。另外，由2月24日起，因應政府擴大疫苗氣泡，科大要求所有進入校內餐廳、體育設施、圖書館等表列處所，均須已接種疫苗，除非有醫療原因或不足12歲。

科大指，鑑於疫情狀況，各學院或單位主管可酌情採取彈性工作安排，包括在家工作，同時須維持辦公室的基本運作，有關安排持續至本月31日。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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