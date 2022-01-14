【最新狀況】陳茂波料2021年全年增幅達6.4%　赤字將遠低年初估算

▲ 陳茂波估計，財政赤字較年初估算低。（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波今日出席立法會財務委員會特別會議，簡報香港整體經濟最新狀況，以及就下月公布的財政預算案諮詢。他估計，2021年全年合計增幅可達6.4%，扭轉了2019及2020年，連續兩年的衰退走勢。

陳茂波續指，市場普遍預期，環球經濟進一步復甦，不過反覆的疫情，是經濟前景最大不確定因素，而各地的供應瓶頸、能源和大宗商品價格的上漲壓力，以及主要央行的貨幣政策走向，對環球經濟的影響亦需予以密切關注。

至於本地經濟展望，陳茂波稱，市場普遍預期，主要經濟體穩步復甦，相信有利區內貿易往來維持蓬勃，支持香港貨物出口的表現，若經濟大環境繼續好轉，服務輸出亦有望持續改善，而本地內部需求表現，就要視乎疫情發展，如果穩定受控，就業及收入情況可望繼續改善，有助消費氣氛維持正面。

陳茂波亦提及政府的財政狀況，稱過去兩年採取力度甚大的道周期措施，加上經常開支持續上升，2021年度財政赤字超過2,300億元，而今個財政年度預算案赤字為1,016億元。不過，他稱受惠於出口暢旺、疫情受控、消費券提振作用等正面因素，加上市場對樓市前景偏向正面，令賣地收入及補地價金額遠高於預期，而且樓市及股市暢旺，令物業及股票印花稅收入比預期理想，估計今年度的財政赤字，將遠低於年初的估算。

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記者：陳宛彤