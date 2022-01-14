【新冠肺炎】37歲確診者疑曾隱瞞行蹤　當局指若有患者違法一定會進行檢控

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（中）。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，由居北角的國泰空姐母親引發的群組出現第六代傳播。早前曾出席1月3日「洪門宴」的37歲女子榮源茶行太子女王詩雅，在出席生日宴前，曾與4名朋友在干諾道西115號3號舖飲聚會；另亦曾在1月4日下午7時曾光顧銅鑼灣希慎牛気，惟她涉嫌隱瞞有關行蹤。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（14日）出席疫情記者會時，被問到當局會否向患者作出檢控，他表示若發現有人違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），而導致公共衞生調查有影響，當局一定會進行檢控程序，又指當局已正就部分個案作出檢控程序，惟不可透露有關個案。

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記者：郭詩詩