【第五波疫情】林鄭月娥：中央與內地同意及滿意通關安排　通關有期【不斷更新】

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行政長官林鄭月娥今日（14日）下午在舉行記者會，公布延長現時一系列社交距離措施14日，換言之食肆晚市禁堂食、關閉表列處所等措施，將延長至年初三晚，市民將不能在食肆吃晚市團年飯；期間年宵花市等大型活動亦將取消。政府同時公布第五輪防疫抗疫基金詳情。林鄭月娥又預告，除非疫情出現明顯逆轉或爆發，否則將於年初四後逐步放寬受規限的處所營業，會以「疫苗氣泡」為基礎。

【18：55】

陳肇始指，正刑事調查舉辦洪為民生日派對的灣仔餐廳，若調查發現有人違法，食環署將會進行相關執法。

【18：50】

食物及衞生局局長陳肇始表示，取消年宵花市屬於兩難決定，但疫情仍未離開危險期，要為大局着想，會為受影響花農提供一半攤位費用的資助。

【18：45】

林鄭月娥指，本港最近每日有近2萬人打首針，若持續到2月24日實施疫苗氣泡時，將會有近9成人已接種疫苗。

【18：40】

林鄭月娥表示，不排除日後向立法會申請防疫基金加碼。

另外，她指出不會在2月3日前考慮放寬社交距離措施，亦不設中期調整，但如2月4日後疫情沒有反彈，或會放寬防疫措施，但必須以要疫苗氣泡為基礎。

【18：30】

林鄭月娥指，中央與內地同意及滿意通關安排，她稱，只要大家共同努力，壓制Omicron在本地的傳播，通關是有期的。

【18：25】

關於第五輪防疫抗疫基金，林鄭月娥宣布斥資35.7億港元，最快下周可接受申請，料農曆新年後發放資助。

發放對象涉5大範疇，其中食肆、美容院、健身中心等受影響處所，可申請基金，而領有酒吧牌照的餐飲處所會按面積發放資助。

資助的條件與上一輪防疫抗疫基金相若，唯由於是次收緊社交距離措施為期較短，資助金額將相應減少。處所可獲的資助，將會是防疫抗疫基金4.0的一半、個人可獲的資助則是防疫抗疫基金4.0的2/3。（詳情即看【下一頁】）

【18：20】

林鄭月娥宣布，延長現時一系列社交距離措施14日，包括食肆晚市禁堂食、關閉表列處所等措施，將延長至年初三晚，另外期間大型活動預料亦將取消，年宵花市將會受影響（詳情即看【下一頁】）。

原定1月8至21日就8個國家實施的地區性航班「熔斷機制」，延長14日至2月4日。（詳情即看：【下一頁】）

林鄭月娥表示，農曆新年後，除非疫情出現明顯逆轉或爆發，否則將逐步放寬受規限的處所營業，但須率先以「疫苗氣泡」為基礎。

【18：00】

林鄭月娥表示，本港已抗疫兩年，她形容這兩年抗疫工作是化險為夷，過去一周有流行病學關連個案由17宗升至42宗，進行了110萬次檢測、超過462個地點，逾4,700人安排檢疫。另外，林鄭月娥代表特區政府向檢疫時遇到不便、不愉快的體驗，輪候時間太長的人士致歉。

林鄭月娥稱，疫情仍未受控，爆發風險仍在。她指，最近連續2個群組出現在同一大廈垂直傳播的可能性，而且目前2個群組個案中，不止1個超級傳播者，有些傳播鍵在2星期內去到第6代，加上有確診者出現病徵後沒有即時檢測並遊走社區，社區有不少隱形傳播鏈。

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記者：李榮忠