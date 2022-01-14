【封區強檢】將軍澳寶盈花園第4座圍封強檢　政府目標明日早7時30分完成行動

▲ 將軍澳廣場街市K-mart.（梁偉榮攝）

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府今晚圍封將軍澳唐俊街11號寶盈花園第4座，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府料明日（15日）清晨七時三十分完成行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



政府發言人說，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日上午約七時三十分完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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記者：袁澍