【防疫抗疫基金5.0】政府斥資35.7億推補助　料下周起接受申請

行政長官林鄭月娥今日（14日）交代第五輪防疫抗疫基金內容，宣布斥資35.7億港元，最快下周可接受申請，料農曆新年後發放資助。

林鄭月娥表示，發放對象涉2大範疇，第一是受收緊社交距離措施影響的處所和人士；第二是疫情以來從未復甦的行業，包括餐廳、美容院、健身教練、旅遊業和跨境運輸業等。

資助的條件與上一輪防疫抗疫基金相若，唯由於是次收緊社交距離措施為期較短，資助金額將相應減少。處所可獲的資助，將會是防疫抗疫基金4.0的一半、個人可獲的資助則是防疫抗疫基金4.0的三分之二。

林鄭月娥指出，由於是次資助只動用基金儲備，無需額外向立法會申請撥款。她又指，不排除日後再向立法會申請撥款，增加對受影響處所或人士的資助。

防疫抗疫基金4.0涉款64億元，比新一輪抗疫基金多近一倍。

抗疫基金4.0中提出了19項措施，包括合資格餐廳可獲10至50萬。預計在抗疫基金5.0中，合資格餐廳可獲資助只有約5萬元至25萬元。

最新影片推介：【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚