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【防疫措施】戲院再度停業14天　賀歲片飯氣攻心+闔家辣最快年初四上畫

娛樂 18:44 2022/01/14

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黃子華、鄧麗欣等主演《飯氣攻心》原定賀歲檔上映。

行政長官林鄭月娥今日（14日）傍晚6時舉行記者會，宣佈延長禁晚市堂食、關閉表列處所等措施，由1月20日凌晨12時起至2月3日（大年初三）共14天，並會取消全港花市。

當中15處類關關閉場所，戲院亦在其中，意即一眾原定安排的賀歲片如黃子華《飯氣攻心》、吳君如《闔家辣》等，若防疫措施不再延長，多套電影最快要年初四才能上映。

映期有待商議

今年兩齣原定農曆年上映的賀歲片《飯戲攻心》及《闔家辣》，電影公司也向傳媒回應：「一切依照政府目前公布的政策而行，至於映期有待商議。」另一齣原定上映的賀歲片《忽然心動》相信也會再作延期。

另外多齣原定1月上畫的電影包括《西城故事》、《逃獄兄弟2》、《致命24小時》、《死亡立方》、《肉罷不能》、《變鈦》、《奪命狂呼4》、《355：諜影特攻》、《皮爾大冒險》等，都須再定映期。

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戲院商會：擔心再現結業潮

而香港戲院商會對戲院再度停業，也表示：「自疫情開始，戲院已經歷了三度停業共五個多月，在限制下艱苦經營了近一年半時間，多間戲院以及UA院線已不幸倒閉，戲院業本已奄奄一息，現又因應第五波疫情，在毫無預警下，政府公佈戲院由一月七日起需再度停業，如今天公佈再延長14天的話，情況將與2021年情況相約（損失了農曆新年檔期至2月中才重開），若要重新宣傳再安排電影上映，電影公司要約3至6個月時間，戲院生意難以在短時間內回復。」

戲院商會指相比2018及2019年票房近20億元，估計今年票房將下跌4成多，加上院內嚴禁飲食，小食部近乎零收入，戲院全年生意對比2018及2019至少仍少近5成，估計損失超過10億元。
 
同時指出：「戲院業界因疫情以來4度被勒令停業，一直被禁院內飲食，從未間斷，是整個疫情期唯一全程受到『嚴重損害』的行業，實在再經不起這波的考驗，如果政府不聆聽業界的聲音，不提高補助金額，及推出保就業的支援措施，估計業界將出現裁員及結業潮。」

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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