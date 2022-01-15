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【珍惜眼前人】父母堅持每次送別27年不變　攝影師女兒最後照片留下思念

親子 11:28 2022/01/15

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美國一名女攝影師以照片記錄，父母27來堅持送別她。

「子欲養而親不在」成為不少人的遺憾，喪親之痛無法言喻。美國一名女攝影師多年來以照片記錄，她每次探訪父母後離開時，兩老都堅持送別她，這個習慣持續了27年。直至父親離世只餘下媽媽一人揮手，最後的照片屋前空無一人，令人無限唏噓。

美國攝影師Deanna Dikeman在她的個人網頁分享，自1991年起，她每次開車到愛荷華州蘇城（Sioux City）探望父母後，雙親都會走到屋外，看著女兒上車離開，他們總是不捨地向女兒揮手道別，Deanna就舉起相機拍下這一個時刻。

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只餘媽媽一人揮手

直至2009年有一張照片開始，已不見Deanna父親的身影，他在91歲生日後幾天去世了。之後只有媽媽繼續向Deanna揮手告別，隨著女兒一次又一次離開，媽媽的臉色變得愈來愈淒涼。2017年，媽媽因為健康狀況而住進安老院，同年10月離世。在媽媽的葬禮後，Deanna離開父母家時拍下了最後一張的照片，她寫道︰

這是我有生以來第一次，沒有人向我揮手。

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照片輯錄成攝影集

後來Deanna將這27年來的照片整理，並收錄在攝影集《Leaving and Waving》（離別和揮手）。攝影集中也包括自1986年以來，她父母和其他親戚的生活，這是一個關於家庭的故事，以及告別的悲傷。

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責任編輯︰王明芳

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