【超市大搜查】6種邪惡色素或損兒童專注力 盤點23款不含人造色素包裝啫喱名單

啫喱深受小朋友歡迎，但家長購買時應要留意啫喱是否含有邪惡色素，因邪惡色素或會影響孩子專注力及智商。TOPick近日檢視市面上小朋友常進食的27款包裝啫喱，結果發現，按標籤所列，有23款包裝啫喱不含邪惡色素，餘下的4款包裝啫喱則含有一種或多種邪惡色素。

據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃FCF（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick近日檢視市面上小朋友常進食的27款包裝啫喱，結果發現，有23款啫喱不含邪惡色素，當中包括ORIHIRO 提味蒟蒻啫喱、ORIHIRO 蘋果&柑味蒟蒻啫喱、日本魔芋芒果味蒟蒻健康啫喱、雪國 蘋果味蒟蒻啫喱等。

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詳細23款不含6大人造色素包裝啫喱名單：

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是次檢視亦發現，有4款包裝啫喱含邪惡色素，當中包括盛香珍蒟蒻椰果 - 綜合水果口味、盛香珍優酪果園果凍（綜合口味） ，均含有人造色素檸檬黃（E102）。

詳細4款含6大人造色素包裝啫喱名單：

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台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國在2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素，而歐盟國家在2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

此外，「米施洛營養中心」註冊營養師梁曦允（Chloris）也層表示，她不建議兒童進食啫喱，主因是啫喱一般為獨立包裝或杯裝，並含較高糖份，可致蛀牙危機。對於部份啫喱含上述邪惡色素，Chloris就表示，本港現有規例，會在食品添加色素份量上作出限制，至於會否超標，則要靠抽檢來確定。

除含色素之外，Chloris亦表示，啫喱質地比較彈牙，小朋友進食時容易哽咽，不建議2歲以下幼兒進食。她建議小朋友一星期僅限食一次啫喱，如果是獨立包裝（粒裝），2至3歲兒童每次可食一粒，5至6歲小朋友則最多可食2至3粒。

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責任編輯：黃存新