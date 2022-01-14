【霍家爭產】霍震寰一方指父親發展南沙為慈善　曾遇困難要求國家接辦

▲ 霍震寰今續到庭旁聽。林育慧攝

已故全國政協副主席霍英東遺產訴訟案今（14日）於高等法院續審，長房子女就家族公司於南沙項目的股權回購爭議。資深大律師黃仁龍代表霍震寰於開案陳詞指，霍英東發展南沙項目是為了慈善，發展期間遇困難，一度希望由國家接辦，其後注資霍英東銘源發展續推行項目。

3案原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括霍震霆、霍震寰及3房成員，家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司、獲多寶有限公司及有榮有限公司等。

資深大律師黃仁龍續代表霍震寰進行開案陳詞，黃指早於家族公司有榮將1股轉入霍英東基金前，霍英東基金已就南沙項目投資逾6億，為項目主要投資者。

黃指出，霍英東於93年曾提及南沙發展若順利，可於5年後獲非常大規模回報，而當時基金將投資達10億。

黃續指，及至97年南沙首階段發展仍未完成，霍英東曾指「基金會在南沙承膽的是都巿硬工程，是開荒牛，到現在在南沙沒賣過一分地，沒出售過一層樓」。至98年，霍英東提及基金已投資19億，「大部份在國內捐獻，我沒有拿走一分錢，安慰的幾百個項目有經濟效益」。

霍英東亦多次聲明，「霍英東基金會將一半在內地搞建設，一半發展公益文化事業」。黃指，可見霍英東基金是用作做慈善︳發展南沙亦屬慈善，以及圓其南沙夢。

黃又指，霍英東曾形容南沙是「破碎山河，開發難度極大」，仍堅持向「虎山行」，因為「支持國家走向改革開放道路」。黃指，霍英東發現發展南沙項目困難，曾一度要求「國家接辦霍英東基金於南沙投資的企業」，但最終仍繼續推行，因希望國家實現現代化。

黃指霍英東當時深知需要解決南沙發展問題，其後由於霍英東基金資金不足，遂成立及注資霍英東銘源發展繼續推行項目。

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記者：林育慧