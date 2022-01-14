【消費券】陳茂波：作為防疫抗疫措施選項　未必太容易做到

▲ 財政司司長陳茂波。（林宇翔攝）

財政司司長陳茂波下月23日發表最新一份《財政預算案》，他今日出席立法會特別財務委員會，會上多名議員要求再次派發消費券。陳茂波指，消費券作為防疫抗疫措施的其中一個選項，從各方面而言都未必太容易做到，日後會再研究切實可行的做法。

工聯會陳穎欣建議考慮派發至少一萬无的消費券幫助各行各業人士。短期內為私人消費市場帶來動力，增加就業，長遠而言讓電子支付平台有所發展。議員田北辰則建議，派發分三輪派發9000元電子消費券，每兩個月派發一次，將八達通儲值上限增至3,500元，方便市民領取消費券。

陳茂波指，防疫抗疫措施希望盡快推出，幫助受影響市民，若消費券作為抗疫抗疫措施的其中一個選項，從各方面而言，都未必太容易做到。展望未來，他會密切留意疫情的狀況、持續時間、其帶來的影響及整體的經濟環境，之後會與大家多溝通，研究切實可行的做法。

他強調，消費券「做得好」需要多方面配合，除政府派錢外，營運商的競爭以及不同商戶配合提供優惠亦有所影響，希望日後再推出消費券時，會再作整體考慮，以更彰顯效益。

民建聯顏汶羽則關注去年派發消費券，為香港帶來多少經濟增長。陳茂波表示，去年提出消費券估計對本地生產總值有0.7%的提振，中期檢視發現，四個電子支付營運商新增了約470萬用戶，新增9.6萬商戶啟用電子消費平台，日後會研究電子支付營運商的挑選準則，以及考慮計劃時長。

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記者：陳葆琳