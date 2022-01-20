【生命鬥士】「吹啲咑」喃嘸師傅兼任夜總會樂手　日煲50支煙解壓肺全黑險死

▲ 64歲的馮德仁，是資深喃嘸師傅亦曾是夜總會樂手，高峰時期日食50支煙加上破地獄時的油煙轟炸，促使他患上慢性阻塞性肺病。

由日食50支煙的「煙鏟」，到1日即戒斷煙癮，到底中間經歷了甚麼？64歲的馮德仁，是資深喃嘸師傅也曾是夜總會樂手。他自7歲開始吸煙，高峰時期更日食50支煙。煙不離口加上靈堂破地獄時的油煙轟炸，促使他患上慢性阻塞性肺病，被送入ICU走過鬼門關。幸好，從死裏逃生的他甦醒後決心戒煙，甚至在肺部僅餘三成功能的狀態下，重拾年輕時的興趣，由日日吹「啲咑」的喃嘸師傅，變身成吹長號的樂手，為的只是一圓年輕時的夢。

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▲ 馮生每星期四參加東華三院E大調合奏團練習。

64歲的馮生如今身型瘦削，蓄髮蓄鬚，但成為做帛事的喃嘸師傅之前，年輕時的他其實是從事喜慶事的夜總會長號樂手。與音樂的因緣始於中學時加入學校的銀樂隊，免費學習吹奏長號。機緣巧合下，他先後被介紹到在荔園及夜總會演出，在夜總會吹奏長號賺錢養家。後來到了13、14歲，得悉原來有叔伯從事殯儀業的喃嘸師傅，為了未來養家及前途，就算當下沒有工資，只包膳食，他仍選擇跟隨叔伯入行學習。

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讓了賺錢養7兄弟姊妹，馮生高峰時期試過同時打3份工。早上7點起床在貨倉工作，下午7點放工後轉到殯儀館做喃嘸學徒，有時11點再到夜總會演奏長號至凌晨5點半。每日只睡2、3小時的生活，令他更依賴吸煙「提神」。到後來全職做喃嘸師傅及醮師，煙癮更有增無減，由最初一日1、2支，漸漸到最高峰時期一日3包，亦即約50支。

每15分鐘一口煙，念經、吹嗩吶時放下幾分鐘又再食。不吸煙就不夠精神寫文件，覺得疲累。

▲ 馮生的喃嘸工作日常。(受訪者提供)

身為喃嘸師傅，馮生又經常要主持「破地獄」儀式，日積月累下吸了不少破地獄的油煙，傷害了身體而不自覺。他漸漸發現自己間中會氣喘、有痰，睡眠不足時更會因氣喘而走路變慢。

▲ 馮生為愛犬辦喪禮。(受訪者提供)

走過鬼門關

到2018年，馮生氣喘問題日趨嚴重選擇求醫。當時家庭醫生看了兩看，便說要開醫生紙轉介入院。馮生大感愕然：「吓？不是吧，我現在還能工作，不入院了，明日再看看吧。」之後連醫生紙都沒取，當晚更工作至凌晨2點。誰知翌日睡醒，他發現氣喘非常嚴重，唯有讓女兒陪同到醫院求醫。到醫院時，還向女兒說：

呀囡，呀爸好眼瞓，我瞓一陣先，輪到我睇，再叫醒我去睇啦。

結果，一閉眼就是十多日。

甦醒後，馮生才發現自己在醫院深切治療部，喉嚨被開了個洞、無法說話，鼻又插了喉、手腳被綁。後來有人探望時，他獲得一塊「黑板仔」寫字溝通，才得悉自己被「劏肚」。原來他出現急性胃出血、十二指腸潰爛，手術時醫生更替他在肺部泵出極多黑色物體：

昏迷時一直泵個肺，泵出很多黑色物體。

他更清楚記得醫生說的一句話：

好好笑，他（醫生）說：「你第日好返出得院，你一定戒煙！」

出院即戒煙

徘徊過生死邊緣，一如醫生所料，馮生即日就戒了煙，沒有任何煙癮反應。他更將家中價值6000多元的10條香煙存貨轉贈他人。不過大病過後，馮生的身體機能已經不復以往，其肺部功能僅餘三成，故此容易特別氣喘。疫情下要戴口罩，呼吸也尤其辛苦。

現在出門都要撐著拐杖，免得撞到別人。搭巴士都要預早時間出門，因為也追不到巴士。行幾十步就要休息，又要定時服用氣管擴張藥。

一生與音樂脫不了關係

音樂在馮生生命中從未劃下過休止符，不論是年少時加入銀樂隊、到夜總會演奏長號玩西樂，還是成年後在殯儀業兼任醮師，打銅鑼、木魚、吹嗩吶玩中樂，一切都與音樂息息相關。縱使大病後肺部功能轉弱，但馮生的音樂夢不滅。他漸漸退下殯儀業工作，並由吹「啲咑」的師傅，變為吹長號的樂手。他加入了東華三院E大調合奏團，重拾年輕時的興趣，每星期四參與樂團練習並到不同地方演出。

▲ 馮生曾在夜總會吹奏長號賺錢養家。

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東華三院E大調合奏團為香港首個由50歲或以長者或退休人士組成的長者管弦樂團。現階段有團員約60人，分別負責演奏弦樂、木管樂、銅管樂、敲擊樂及鍵琴樂樂器，以演奏西樂為主。

馮生坦言，以目前肺部的功能而言，吹長號也算吃力，用力不到30秒已經氣喘，但吹長號不單是夢想，同時也可以「練氣」，有助改善肺部活動，故無論如何，他都一定會堅持下去。

年輕時覺得吹長號是我的終生職業，又賺到錢，可惜最後沒有後天培養。如今也算圓了小時候的夢。也享受和其他老友記一齊玩音樂，輕鬆一下。

記者：楊宛茜