【熔斷機制】英美等8個國家航班熔斷　延長14日直至2月4日

▲ 英美等8個國家航班熔斷延長14日。

行政長官林鄭月娥今日（14日）下午在舉行記者會，公布延長現時一系列社交距離措施14日，換言之食肆晚市禁堂食、關閉表列處所等措施，將延長至年初三晚，市民將不能在食肆吃晚市團年飯；期間大型活動亦將取消，年宵花市將會受影響。詳情即看：【下一頁】

政府早前宣布，由1月8日凌晨起為期14天，禁止8個國家民航客機抵港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國。林鄭月娥今日表示，該8個國家實施的地區性航班「熔斷機制」會延長14日至2月4日。

她說，Omicron的爆發是全球性的，事實上有不少國家因為抗疫疲倦而出現有市民示威，強調病毒的傳播無國界、無地區之分，而本港的外防輸入措施是最全世界最嚴緊的地方，而早前可進入本港的均是香港居民，雖然有關措施實施後收到很多人埋怨，但看到有一定的成效：

有關措施實施後收到很多人埋怨話返唔到來（香港），但都無辦法了，並不是每個政府做得好或不好，我們已經盡力了去控制疫情。

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責任編輯：郭詩詩

