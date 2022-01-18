【Dear MAMA】憑歌寄意答謝家人+花姐+魯生　肥仔193：用作品說話

▲ 宇宙天團ERROR成員梁業（肥仔）推出新歌《Dear MAMA》，並與郭嘉駿（193）一起答謝家人、花姐及魯生。

宇宙天團ERROR成員梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）同年同月同日生日，二人於32歲生日當天（1月14日）推出新歌《Dear MAMA》及《再次Puppy Love》，MV推出後亦獲好評。

肥仔與193跟TOPick憑歌寄意答謝父母、花姐及魯生，並與分享箇中感受。

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珍惜眼前人

肥仔介紹新歌《Dear MAMA》意念指：「這首歌的字面上是說媽媽，但其實是代表着很照顧我的人，包括父母、花姐（黃慧君）、魯生（魯庭暉）等，想多謝身邊照顧及幫助我的每一位。」

他憑歌寄意：「這時勢下有很多朋友離開，然而有些說話尚未說出口，若在他們離開後便沒法再說。我們男人老狗不會無故跟父母道謝，如果有一首歌唱出來，便覺得可以舒服地聽。」

193表示認同肥仔：「雖然我思想上很開放，但觀念上很保守。外國人會拖着父母外出，每天都說I Love You，我們卻是較保守的傳統香港人。」

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親情最可貴

肥仔今次的創作源自他夢內的經歷：「雖然並非親身經歷，但夢內一些離別的經歷感覺很真，我哭得停不下來，那刻更覺要珍惜家人及身邊人。很多事情都很突然，會是Handle不到，就是突然其來那麼傷心。」

193亦曾發過相類的夢：「真的會哭醒，醒來發現有兩行眼淚。我有朋友去了外國，他去展開新生活，不過我不覺得是離別，始終都會再見，祝福他做到想做的事情。」

隨着年紀增長，肥仔發覺自己愈來愈感性：「以前看見電視劇內的姨媽姑姐哭得很慘，曾質疑會否這麼神經質。長大後認真代入並再看時，發現原來自己真的是那位傻佬來，都一樣在哭。」

193認為家人讓他任性地入行已是一件很感動的事：「很多人都覺得無故入行可以如何維生，找一份文職一定可預料如何升職、賺錢穩定，家人肯放膽讓我去做而不過問已是很好的愛，不用說出口的愛。」

肥仔則謂：「一生的照顧其實不需要做甚麼，回想起來已是最感動的事。」

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萬分感激花姐

除有血緣關係的家人外，經理人花姐亦有如MIRROR和ERROR的媽媽般經常照顧16子。

肥仔有感而發：「我們起初是沒人認識的人，公司讓我們出道跟我們簽約，她（花姐）本來是監製節目而已，大可將我們放低給別人作經理人去管理，但她放下了很多自己的事，包括家庭、生活，全情投入於我們16人內，很無私奉獻。」

193亦覺得花如跟他有如家人般的關係：「我不是經常聯絡花姐，盡量有甚麼事都不聯絡她，但原來她暗中幫助我很多。有時她沒說出口或解決了才跟我說，甚至是身邊人跟我說才知。她總在我出事時說不需要擔心，並為我處理，卻從不說自己付出了多少，就是無條件地幫助我們。」

肥仔指：「其實魯生也是，他的外形更加像我爸爸。」193即笑指：「魯生外形是像你，不是像你爸爸。」

問到如何報答家人，肥仔模仿姜濤說：「我覺得是用作品說話。」193補充：「以及奪取亞洲第一。」

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化妝：Cori Wong @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @ Chic Private I Salon

服裝：Clot x Guess（193）、Clot（肥仔）

場地：ohm industries

記者：梁樂欣

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