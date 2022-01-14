【第五波疫情】和記港口香港國際貨櫃碼頭設檢測站　為居屯門員工及外判員工檢測

▲ 葵青碼頭特設檢測站。（受訪者提供）

第五波疫情爆發，屯門成為重災區。因應近日屯門區或存在新型冠狀病毒隱形傳播鏈的情況，以及回應香港政府呼籲該區居民儘快接受檢測，和記港口信託旗下香港碼頭設施特別安排，讓居住於屯門區的員工及外判商員工於四號貨櫃碼頭檢測站和就近的流動採樣站接受檢測，以減低社區傳播至貨櫃碼頭的風險。直至 2022 年 1 月 14 日中午止，76%居住於該區的員工及外判商員工已完成檢測，檢測結果全部呈陰性。

自新冠病毒疫情爆發至今，和記港口指旗下碼頭一直推行嚴謹的防疫措施、鼓勵員工及外判商員工接種疫苗，並與香港政府各部門保持緊密聯繫及全面配合香港政府的各項防疫要求。有賴各方和同事團隊的努力，葵青貨櫃碼頭一直保持每天24小時無間斷運作，讓香港市民所需的日用品、防疫用品、食物等物資可自由進出，保障供應並令環球物流鏈暢通無礙，發揮香港港口作為國際航運中心的功能。

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責任編輯：袁澍