【防疫抗疫基金5.0】一文看清27項支援計劃 餐廳可獲5萬至25萬資助
社會 20:15 2022/01/14
政府今日（14日）公布防疫抗疫基金5.0的詳情，其中包括2大類別共27項資助計劃，詳見下表：
|計劃
|受惠對象
|資助金額（元）
|餐飲處所資助計劃
|普通食肆、小食食肆、水上食肆、工廠食堂
|5萬至25萬（視乎處所面積）
|卡拉OK場所、夜總會及酒吧／酒館
|每間按照指示須關閉整個持牌處所範圍的餐飲處所可額外獲 發2.5萬元的一次性資助
|熟食／ 小食攤檔
|2.5萬
|美食廣場持牌食 物製造廠持牌人
|1萬至5萬（視乎處所面積）
|商營浴室資助
|商營浴室
|5萬
|取消年宵特惠金
|約950位獲許可人
|於每個檔戶已繳交攤位使用費的50%
|取消 漁農美食嘉年 華發放特惠金
|約160個漁農業參與單位
|5,000
|美容院、按摩院及派對房間資助計劃
|美容院或按摩院處所
|1.5萬至5萬（視乎員工人數）
|連鎖美容／按摩院
|最多150萬
|派對房間及每艘出租遊樂船
|2萬
|電影院資助計劃
|電影院
|每塊銀幕5萬，每條院線最多可獲150萬
|健身中心及體育處所資助計劃
|每所合資格的健身中心及體育處所
|5萬
|會址資助計劃
|會址持有人
|5萬
|公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃
|公眾娛樂場所牌照持有人
|5萬
|臨時公眾娛樂場所牌照持有人
|1萬
|遊戲機中心資助計劃
|遊戲機中心營運者
|5萬
|康體用地資助計劃
|政府土地上提供康樂及體育設施的的營運者
|5萬
|遊樂場所牌照持有人資助計劃
|遊樂場所持牌人
|5萬
|麻將／天九牌照持有人資助計劃
|持牌人
|5萬
|提供特惠金予因康文署取消文娛康體活動而受影響的兼職導師／僱員／工作人員
|相關兼職導師／僱員／工作人員
|全數服務酬金
|向註册體育教練提供一次性補助金
|體育教練
|5,000
|藝術文化界資助計劃
|個人藝術從業者及自由職業者
|5,000
|個合資格的表演藝術團體
|4萬
|向舉辦流行音樂會的演出行業公司提供資助
|合資格的演出行業公司
|5萬
|支援幼兒中心
|資助及非資助幼兒中心
|每有一名接受全日服務的幼兒可獲2,000元、半日服務的幼兒則可獲1,000元
|津助非政府福利機構興趣班導師補助金計劃
|合資格興趣班導師
|5,000
|非正規課程私立學校紓困津貼
|提供非正規課程的私立學校
|2萬
|幼稚園及私立日校一筆過津貼
|幼稚園
|3萬至8萬（視乎規模及類別）
|註冊私立日校
|4萬
|提供一筆過紓困資助予學校餐飲供應商、興趣班及校巴服務提供者
|小賣部/食堂
|4萬
|飯盒供應商
|每服務一所學校可獲5,000
|校巴司機、學校私家小巴司機、保姆
|6,700
|興趣班導師、教練、培訓人員或營辦者
|5,000
|旅遊業額外支援計劃（進一步額外資助）
|旅行代理商
|5萬（擁有11名或以上職員，則可獲每名職員5,000元）
|旅行代理商職員及主業為導遊或領隊的自由作業者
|7,500
|旅遊服務巴士司
|3,350
|延續綠色生活本地遊鼓勵計劃
|舉辦綠色生活本地遊的旅行代理商
|每名本地遊參加者 200元的鼓勵金
|向航空支援服務公司提供進一步資助
|航空支援服務公司
|300萬至800萬（視乎規模）
|向跨境客運業提供下列進一步的財政支援
|跨境巴士登記車主
|3萬
|跨境出租汽車登記車主
|3萬
|跨境渡輪船隻營辦商
|50萬
資料來源：政府新聞處
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記者：陳梓蔚