【防疫抗疫基金5.0】一文看清27項支援計劃　餐廳可獲5萬至25萬資助

計劃 受惠對象 資助金額（元）

餐飲處所資助計劃 普通食肆、小食食肆、水上食肆、工廠食堂 5萬至25萬（視乎處所面積）

卡拉OK場所、夜總會及酒吧／酒館 每間按照指示須關閉整個持牌處所範圍的餐飲處所可額外獲 發2.5萬元的一次性資助

熟食／ 小食攤檔 2.5萬

美食廣場持牌食 物製造廠持牌人 1萬至5萬（視乎處所面積）

商營浴室資助 商營浴室 5萬

取消年宵特惠金 約950位獲許可人 於每個檔戶已繳交攤位使用費的50%

取消 漁農美食嘉年 華發放特惠金 約160個漁農業參與單位 5,000

美容院、按摩院及派對房間資助計劃 美容院或按摩院處所 1.5萬至5萬（視乎員工人數）

連鎖美容／按摩院 最多150萬

派對房間及每艘出租遊樂船 2萬

電影院資助計劃 電影院 每塊銀幕5萬，每條院線最多可獲150萬

健身中心及體育處所資助計劃 每所合資格的健身中心及體育處所 5萬

會址資助計劃 會址持有人 5萬

公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃 公眾娛樂場所牌照持有人 5萬

臨時公眾娛樂場所牌照持有人 1萬

遊戲機中心資助計劃 遊戲機中心營運者 5萬

康體用地資助計劃 政府土地上提供康樂及體育設施的的營運者 5萬

遊樂場所牌照持有人資助計劃 遊樂場所持牌人 5萬

麻將／天九牌照持有人資助計劃 持牌人 5萬

提供特惠金予因康文署取消文娛康體活動而受影響的兼職導師／僱員／工作人員 相關兼職導師／僱員／工作人員 全數服務酬金

向註册體育教練提供一次性補助金 體育教練 5,000

藝術文化界資助計劃 個人藝術從業者及自由職業者 5,000

個合資格的表演藝術團體 4萬

向舉辦流行音樂會的演出行業公司提供資助 合資格的演出行業公司 5萬

支援幼兒中心 資助及非資助幼兒中心 每有一名接受全日服務的幼兒可獲2,000元、半日服務的幼兒則可獲1,000元

津助非政府福利機構興趣班導師補助金計劃 合資格興趣班導師 5,000

非正規課程私立學校紓困津貼 提供非正規課程的私立學校 2萬

幼稚園及私立日校一筆過津貼 幼稚園 3萬至8萬（視乎規模及類別）

註冊私立日校 4萬

提供一筆過紓困資助予學校餐飲供應商、興趣班及校巴服務提供者 小賣部/食堂 4萬

飯盒供應商 每服務一所學校可獲5,000

校巴司機、學校私家小巴司機、保姆 6,700

興趣班導師、教練、培訓人員或營辦者 5,000

旅遊業額外支援計劃（進一步額外資助） 旅行代理商 5萬（擁有11名或以上職員，則可獲每名職員5,000元）

旅行代理商職員及主業為導遊或領隊的自由作業者 7,500

旅遊服務巴士司 3,350

延續綠色生活本地遊鼓勵計劃 舉辦綠色生活本地遊的旅行代理商 每名本地遊參加者 200元的鼓勵金

向航空支援服務公司提供進一步資助 航空支援服務公司 300萬至800萬（視乎規模）

向跨境客運業提供下列進一步的財政支援 跨境巴士登記車主 3萬

跨境出租汽車登記車主 3萬