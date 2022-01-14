【防疫措施】危地馬拉等4地現Omicron變種病毒　3周內曾逗留非香港居民不准入境

▲ 政府再將4個國家列為A組指明地區。（資料圖片）

政府今日（14）公布，延長現時一系列社交距離措施14日，另亦延長對8個國家實施的地區性航班「熔斷機制」。因應Omicron變種病毒的威脅，政府將指明亞美尼亞、博內爾、危地馬拉和新喀里多尼亞為A組指明地區，於1月17日凌晨零時起，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

發言人指，因應亞美尼亞、博內爾、危地馬拉和新喀里多尼亞確認發現Omicron個案，將該等地區列為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民，不准入境；香港居民則須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。



相關指明地區的登機及強制檢疫要求，可參閱政府網站。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴