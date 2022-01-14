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【強制檢測】當局抽查北角珊瑚閣130居民檢測證明　3人違強檢公告　

社會 22:53 2022/01/14

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當局抽查北角珊瑚閣130居民檢測證明，3人違強檢公告。（資料圖片）

東區民政事務處今日（14日）聯同東區警區和醫療輔助隊在北角雲景道51-67號珊瑚閣進行強制檢測公告的執法行動。行動由今日下午約6時開始，至下午約9時結束，其中3名人士違反強檢公告。

行動由今日下午約6時起，北角雲景道51-67號珊瑚閣B3、B4及C2座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約130名受檢人士的檢測報告，並已向3名違反強制檢測公告人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠病毒在社區散播，應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。任何人士違反強制檢測公告，可被處定額罰款5,000元，並發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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