【強制檢測】5處所納強檢公告　包括銅鑼灣希慎美食廣場

▲ 5處所納強檢公告，包括銅鑼灣希慎廣場美食廣場。（資料圖片）

因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步陽性檢測個案，，衞生防護中心宣布有5個指明地方在1月14日被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場、青衣城肯德基、將軍澳廣場太興等 。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測。

1月14日強制檢測公告詳情(初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點)

佐敦廟街266號地下及閣樓九龍咖喱屋

指明期間及時段：2022-01-03 12:00-14:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-22

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓美食廣場

指明期間及時段：2022-01-03 19:30-21:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-22

銅鑼灣恩平道28號利園二期10樓如新生活體驗館

指明期間及時段：2022-01-03 18:30-19:30

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-22

青衣青敬路33號青衣城一期3樓301號鋪肯德基

指明期間及時段：2022-01-11 07:30-09:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-18 (3) 2022-01-23 (4) 2022-01-30

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1-004號鋪太興

指明期間及時段：2022-01-10 11:00-12:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-17 (3) 2022-01-22 (4) 2022-01-29

【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠