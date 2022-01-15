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【強制檢測】5處所納強檢公告　包括銅鑼灣希慎美食廣場

社會 10:18 2022/01/15

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5處所納強檢公告，包括銅鑼灣希慎廣場美食廣場。（資料圖片）

因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步陽性檢測個案，，衞生防護中心宣布有5個指明地方在1月14日被納入強制檢測公告，包括銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場、青衣城肯德基、將軍澳廣場太興等 。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測。

1月14日強制檢測公告詳情(初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點)

佐敦廟街266號地下及閣樓九龍咖喱屋

指明期間及時段：2022-01-03 12:00-14:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-22

銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓美食廣場

指明期間及時段：2022-01-03 19:30-21:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-22

銅鑼灣恩平道28號利園二期10樓如新生活體驗館

指明期間及時段：2022-01-03 18:30-19:30

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-22

青衣青敬路33號青衣城一期3樓301號鋪肯德基

指明期間及時段：2022-01-11 07:30-09:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-18 (3) 2022-01-23 (4) 2022-01-30

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1-004號鋪太興

指明期間及時段：2022-01-10 11:00-12:00

須進行檢測日期：(1) 2022-01-14 / 2022-01-15 (2) 2022-01-17 (3) 2022-01-22 (4) 2022-01-29

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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