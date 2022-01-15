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【高危地點】4個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】

社會 10:33 2022/01/15

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

4個處所列高危場地，曾到訪市民盡快接受檢測。

本港第5波疫情持續，政府列出4個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

2022-01-03 12:00-14:00

  • 九龍咖喱屋

地址：佐敦廟街266號地下及閣樓(Kowloon Curry House & Bar M/F & G/F, 266 Temple Street, Jordan)

2022-01-03 19:30-21:00

  • 希慎廣場

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號11樓美食廣場(Hysan Place Food court, 11/F, 500 Hennessy Road, Causeway Bay)

2022-01-11 07:30-09:00

  • 肯德基

地址：青衣青敬路33號青衣城一期3樓301號舖(Shop 301, Level 3, Maritime Square 1, 33 Tsing King Road, Tsing Yi)

2022-01-10 11:00-12:00

  • 太興

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1-004號鋪(Shop 1-004, 1/F, Tseung Kwan O Plaza, 1 Tong Tak Street, Tseung Kwan O)

【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳　專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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