【高危地點】4個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】

▲ 4個處所列高危場地，曾到訪市民盡快接受檢測。

本港第5波疫情持續，政府列出4個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

2022-01-03 12:00-14:00

九龍咖喱屋

地址：佐敦廟街266號地下及閣樓(Kowloon Curry House & Bar M/F & G/F, 266 Temple Street, Jordan)

2022-01-03 19:30-21:00

希慎廣場

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號11樓美食廣場(Hysan Place Food court, 11/F, 500 Hennessy Road, Causeway Bay)

2022-01-11 07:30-09:00

肯德基

地址：青衣青敬路33號青衣城一期3樓301號舖(Shop 301, Level 3, Maritime Square 1, 33 Tsing King Road, Tsing Yi)

2022-01-10 11:00-12:00

太興

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1-004號鋪(Shop 1-004, 1/F, Tseung Kwan O Plaza, 1 Tong Tak Street, Tseung Kwan O)

【活得健康啲】耳朵具自動清潔功能切忌胡亂採耳 專科醫生教正確清理耳垢方法

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠