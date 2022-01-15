【封區強檢】將軍澳寶盈花園1100名居民接受檢測　無發現陽性檢測個案

▲ 將軍澳寶盈花園1100名居民接受檢測，無發現陽性檢測個案。（資料圖片）

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府昨晚（14日）圍封將軍澳唐俊街11號寶盈花園4座，截至今日凌晨1時，約1,100名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中20戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

相關執法行動於上午約9時15分完成，政府共檢查了約210名受檢人士的檢測報告，發現有14人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁6個月。

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責任編輯：李榮忠