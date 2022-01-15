【IT狗】曾俊華踩過界與Lokman演對手戲　「華仔」讚楊樂文：演技好犀利

▲ 曾俊華客串《IT狗》。

前財爺曾俊華轉行演戲？ViuTV劇集《IT狗》在昨晚（1月14日）播出的劇情內出現曾俊華，但因為劇中的他戴住口罩，所以觀眾一時之間也不太肯定是否真的是曾俊華本尊客串。

曾俊華在今日（1月15日）於個人社交平台上載《IT狗》影片截圖，並寫：「好開心可以參與今次嘅電視劇演出。」證明了他真的客串了《IT狗》。

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然後，曾俊華再續寫道：

多謝《IT狗》劇組、曾經同我合作過同一齊逛紐約波士頓嘅導演 Lawrence Kan 、 楊樂文 LokmanYeung 、 彭秀慧 Kearen Pang 、Martin同我一齊演出呢一幕。Lokman嘅演技好犀利，大家不妨留意一下。

《IT狗》係ViuTV嘅原創喜劇，內容講述IT人為求出路決定自己創業，希望觀眾睇得開心之餘亦會更加留意社會上嘅創科發展，畢竟好嘅創意同科技可以為社會進步帶嚟關鍵性嘅影響。

希望香港可以繼續孕育更多好嘅創意同科技，支持創科意念堅持，前行。

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華仔發明「愛你手勢」

曾俊華在《IT狗》現身的劇情其實講MIRROR隊長楊樂文（Lokman）飾演的星之子Tony（楊樂文飾），偶然遇上「華仔」曾俊華，於是他做出「愛你手勢」表示，當年曾俊華頒獎給他時，同樣做出了一個「愛你手勢」，可是後來對人講及此事，卻沒人相信。

於是Tony要求與曾俊華齊做出一個「愛你手勢」，並要求對方拍片承認這手勢就是「華仔」曾俊華發明，十分好笑。