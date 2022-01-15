【防疫先鋒】港鐵乘客面罩笠頭奇招防疫　網民：巴斯光年出現

▲ 港鐵乘客面罩笠頭奇招防疫。

本港新冠肺炎疫情持續，傳播力更強的Omicron變種病毒襲港，全城人心惶惶。網上就流傳一張市民防疫奇招，用面罩笠著整個頭猶如太空人面罩一樣，引起網民熱議。

從網上流傳的相片可見，一名港鐵男乘客乘車時做足防疫措施，用了一個超大型面罩，包裹著頭、頸部位，而面罩的款式更像卡通人物「巴斯光年」的面罩。

仔細留意，男乘客雖然戴著面罩，但仍然有戴口罩，亦有戴上手套，防疫意識甚高。惟未知相片拍攝日期。

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帖文一出馬上引起網民熱議，部分人認為男子的防疫招數太誇張，笑言「似巴斯光年」，但亦有人體諒男子的舉動「可能真係手停口停要養成家人，唔想無啦啦被隔離呢。」

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責任編輯：羅嘉欣