【第五波疫情】陳肇始指壓制疫情要先苦後甜　創科局正研究於安心出行快速顯示接種證明

▲ 陳肇始指壓制疫情要先苦後甜，創科局正研究於安心出行快速顯示接種證明。（資料圖片）

政府宣布延長社交距離措施至農曆大年初三，期間大型活動亦取消，年宵花市等新春活動受影響（詳情即看【下一頁】）。食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目表示，Omicron變種病毒在本港的傳播速度很快，一星期內傳播到第4代，兩個星期已去到第6代，因此有需要延長防疫措施14日，進一步減低市面人流，防止病毒不斷擴散。

陳肇始表示，有部分確診病人沒有病徵，現時評估可能有潛藏社區的傳播鏈，強調要全力遏止Omicron在社區傳播，才可以邁向防疫抗疫的成功之路，否則疫情將會拖長，當局的研判是要忍痛取消花市，遏止Omicron才有好日子過，食環署會盡快聯絡花農，發還檔攤費用及提供特惠金補償。

問到接種率是否要達九成，當局才會考慮全面放寬防疫，包括與內地恢復通關，陳肇始認為是兩回事，指疫苗接種率越高越好；至於通關，相關準備工作已經準備就緒，只要疫情受控，就具備通關條件。她再次呼籲市民減少人群聚集，包括跨家庭聚會，形容本港要「先苦後甜」，否則「先甜後苦」只會令大家覺得更慘。

行政長官林鄭月娥指，當新年過後，大年初四起，除非疫情出現明顯逆轉，會逐步放寬，如美容院等，但疫苗氣泡會提前至當時實施（詳情即看【下一頁】）。陳肇始透露，現時創新及科技局正盡力在農曆年初四前，研究在「安心出行」應用程式快速顯示接種疫苗證明，令表列處所負責人盡快知悉，她指，當局會為處所提供另一個程式，可以較容易及快速檢查紀錄，強調政府要處理好運作安排，亦需要市民配合。

陳肇始指，早前已與飲食業界商討，業界認為如能早些放寬防疫措施，願意配合「疫苗氣泡」政策，近期亦多了市民接種疫苗，目前只餘下技術問題。

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責任編輯：李榮忠