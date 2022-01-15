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【女團COLLAR】發帖文大讚同門師妹COLLAR 　姜濤盡顯大師兄風範：幫後面的人鋪更好的路

娛樂 11:57 2022/01/15

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熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

COLLAR獲師兄姜濤力撐。

ViuTV女團COLLAR日前正式出道，8位成員Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）和Sumling（李芯駖）於記者會登場，除宣布今年開騷外，更火速推出首支單曲《Call My Name!》。

而COLLAR的新歌MV在前晚（1月13日）於全球首播，截至今日早上11時，在YouTube的瀏覽人次已逾85萬，真是勢不可擋。

身為同門師兄的姜濤，在昨日（1月14日）於IG發帖文，大讚COLLAR演出比MIRROR初出道時更成熟，姜濤盡顯大師兄風範，認為這行業不分你我，當中他寫道：「我們需要幫後面的人鋪更好的路。」

【COLLAR出道】《Call My Name!》MV一天破64萬點擊　COLLAR感謝幕後團隊

COLLAR早前正式出道。·

姜濤撐《Call My Name!》

姜濤有大將之風，不怕COLLAR搶風頭及廣告，在昨日於個人IG限時動態分享COLLAR新歌《Call My Name!》MV。他

更撰文大讚MV無論於畫面，舞蹈，編曲都比當初的MIRROR成熟很多，並寫道：「很替她們開心，因為她們努力沒有白費，也很感謝大家對她們的支持，畢竟這個行業需要我們藝人和觀眾一起努力，不分你我，只要有好的東西就需要我們去支持和鼓勵。」

姜濤大嘅讚同們師妹COLLAR。

姜濤這位大師兄更謂要好好幫忙後輩們，寫道：「也正因為我們當初走過很多彎路，才希望後面的人可以走得更輕鬆，我們需要幫後面的人鋪更好的路，我想這也是需要傳承的精神，我們可以告訴別人香港的音樂一點都不差。」

《Call My Name!》氣勢勁

COLLAR的新歌《Call My Name!》MV前晚正式上架，MV大玩科幻超時空元素，當中由Marf打頭陣亮相，8位成員於MV裡一展舞技，當中造型以露腰為主，略帶性感。

最新影片推介：潘靜文+林智樂專訪

但另一方面，COLLAR的MV、海報以及造型被指抄襲韓團，不過MV上架後反應十分理想，網民激讚她們為「世一」，相信MV點擊次數很快輕易達百萬人次。

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【COLLAR出道】鏡粉投訴MIRROR官方IG經營不善　疑COLLAR後再有新女團誕生

其寶COLLAR未正式出道已成外間熱話，有過萬粉絲追蹤其官方IG帳號，正式登場後粉絲人數極速上升，截至今日（1月15日）為止，已有近24萬人追蹤，相信很快直迫擁33萬followers的MIRROR。

撰文 : TOPick柴犬出動

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