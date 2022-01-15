【新冠疫苗】政府擬下周開放讓5至11歲兒童打科興　料農曆年後為5至11歲兒童設復必泰專門接種中心

▲ 政府擬下周開放讓5至11歲兒童打科興，料農曆年後為5至11歲兒童設復必泰專門接種中心。（資料圖片）

政府早前批准科興疫苗接種年齡下限，下調至5歲以上的兒童可接種。公務員事務局局長聶德權在一個電台節目表示，當局計劃下星期在社區疫苗接種中心及私家診所，開放讓5至11歲小童接種科興疫苗，另外，政府亦會在農曆新年後，安排外展隊到校為這個年齡群組的學童接種科興，相信安排並不複雜。

早前2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會建議降低復必泰接種年齡至5至11歲，接種劑量為成人劑量三分一。聶德權指，由於小童接種復必泰疫苗，需要由藥劑師抽取成人接種劑量的3分1，做法要以穩妥為主，相信制定一個專門為小童接種的中心會比較穩陣。當局正研究在港大駐港怡醫院接種中心，將中心轉為專門為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，期望最終港九新界都會有這類專門接種中心。

他又指，本港目前一日可以接種4萬5千劑疫苗，一個月大約接種137萬劑疫苗，政府會在疫苗接種點增加人手，提高接種能力，並重開部分疫苗接種中心，到本月底可以接種177萬劑，即每日接種約6萬劑，接種容量較月初提升。而醫管局亦會增至在25間普通科門診診所為市民接種，當中11間接種復必泰，另外14間接種科興。



日前天水圍新北江商場地下G3舖的「新都醫務中心」曾為36名市民接種過期復必泰疫苗，其中4人不適（詳情即看【下一頁】）。聶德權指，診所為市民打過期復必泰事件明顯屬失誤，衛生署會跟進及了解，並要求診所提交報告，強調要防止問題再發生，有問題出現時，要認真處理及解決。

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責任編輯：李榮忠