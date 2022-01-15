【第五波疫情】梁卓偉倡收緊高危群組防疫措施　指食肆膠板或反令空氣更難流通

▲ 梁卓偉倡收緊高危群組防疫措施，指食肆膠板或反令空氣更難流通。（資料圖片）

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉在一個電台節目表示，Omicron變種病毒主要靠空氣傳播，有外國文獻顯示，食肆目前使用的膠板或令空氣難以流通，所以要檢視，考慮是否不能以膠板，代替1.5米的社交距離，大家應該要坐疏點，來加強空氣流通。

梁卓偉指目前疫情仍未受控，放寬任何社交距離措施都有一定風險，但香港不能長年累月收緊措施。他認為政府應在適當時候重啟早輪晚市，容許食肆營業至晚上8時或8時半前，前題是必須做好所有措施，坐得較疏、食肆做好空氣流通等。

梁卓偉又提倡，政府要收緊高危群組的措施，例如要求竹篙灣檢疫中心的工作人員或機艙清潔員等每日進行快速檢測，以及要求相關人士不能只戴一個甚至兩個外科口罩，執勤時要考慮戴N95口罩，又例如機艙清潔員，防疫規格要如醫院病房，同時加強教育高危群組如何更換保護衣。

80歲以上長者的疫苗接種率自1月2日起，不足兩星期內上升6個百分點至約26%，梁卓偉指長者接種率仍偏低，建議以默許指示方式，如果長者曾接種流感針，而沒有在指定時間內拒絕接種新冠疫苗，將被視為默許打針。他又稱，隨著接種群組擴大，預期人手會更加緊張，需要加快整體打針進度。

對於「疫苗氣泡」，梁卓偉支持政府以有無打針，作為開放表列處所條件，但認為用「疫苗護照」或「疫苗通行證」，或會更貼切，避免令市民有錯覺，以為在食肆除口罩食飯談天，只要打了針可免於傳播。

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責任編輯：李榮忠