【打擊毒品】海關檢獲市值7000萬大麻花及冰毒　拘3人包括16歲少年

▲ 海關檢獲市值7000萬大麻花及冰毒。（政府新聞處）

香港海關於去年12月31日和今年1月10日分別在葵涌海關大樓驗貨場和香港國際機場檢獲約110公斤懷疑大麻花及約63公斤懷疑冰毒，估計市值共約7,000萬元，拘捕3人。

海關表示，人員於去年12月31日，在葵涌海關大樓驗貨場透過風險評估揀選及查驗一批由加拿大抵港，報稱載有燕麥片的海運貨物，在一批燕麥片包裝盒中檢獲該批懷疑大麻花，估計市值2,250萬元。跟進調查後，海關人員前日（13日）在元朗和上水拘捕兩名分別16歲和34歲懷疑涉案男子。

另外，海關人員1月10日在香港國際機場檢查一批從墨西哥到港並報稱載有太陽能板的空運貨物，經檢查後發現該批懷疑冰毒收藏在兩組太陽能板內，估計市值約4,700萬元。跟進調查後，海關人員翌日在粉嶺拘捕一名36歲懷疑涉案女子。上述兩宗案件仍在調查中。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取貨物用途。又提醒公眾人士，大麻及四氫大麻酚屬《危險藥物條例》（《條例》）定明的危險藥物。除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民需留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網。

根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：李榮忠