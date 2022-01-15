【第五波疫情】新增5宗確診　2宗輸入性相關個案【不斷更新】

▲ 新增5宗確診，2宗輸入性相關個案。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（15日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【16：50】

莊柏診所22歲護士樣本被疫苗污染非確診，當局在相關診所發現很多陽性樣本，包括電腦、鍵盤、座位及樣本包裝等，屬疫苗的殘留，中心呼籲診所要用合比例漂白水進行清潔、去除污染（詳情即看【下一頁】）。

【16：45】

Foodpanda外賣員（#13022）檢測樣本持續呈陰性，不排除為復陽個案

【16：40】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，共有410名確診病人留醫。另外，為了配合政府的新冠疫苗接種計劃，今個月25日將在11間普通科門診提供復必泰疫苗接種服務另外科興疫苗方面，有11間普通科門診診所會在21日起提供接種（詳情即看【下一頁】）。

【16：35】

今日新增約10宗初步陽性個案：

其中一人為41歲貨機機艙清潔員初步確診，居青衣長宏邨宏善樓，主要負責貨機清潔，她與早前確診的39歲女機艙清潔員（＃12908）沒有關係。（詳情即看【下一頁】）

74歲男子，居北角城市花園，為確診個案(#12860)的家人

【16：30】

2宗與輸入個案相關：

51歲竹篙灣女保安（#13031）

85歲男（#13033），居楓林花園，為確診者（#12985）的家人，於1月8日送檢，1月13日發燒。

另外，在北角楓林花園至今3宗個案的全基因排序分析一模一樣，反映有垂直傳播的發生。

【16：30】

政府今日（15日）交代本港疫情最新情況。今日新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，當中4宗驗出有T478K或N501Y變種病毒。

當局計劃下星期在社區疫苗接種中心及私家診所，開放讓5至11歲小童接種科興疫苗，料農曆年後為5至11歲兒童設復必泰專門接種中心（詳情即看【下一頁】）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠、伍瑋瑋