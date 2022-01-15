【初步確診】41歲機艙清潔員初步確診　居青衣長宏邨

▲ 41歲機艙清潔員初步確診，居青衣長宏邨。

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（15日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

張竹君表示，今日新增約10宗初步確診，其中一人為41歲貨機機艙清潔員初步確診，居青衣長宏邨宏善樓，已接種2劑科興，有進行定期檢測於1月11日仍呈陰性，在1月14日的檢測呈陽性，CT值20多，主要負責貨機清潔，有時候會見到機組人員，不過如果機組人員不落機，就不會清潔機師艙，她與早前確診的39歲女機艙清潔員（＃12908）沒有關係。41歲貨機機艙清潔員日常行蹤，主要是買菜、有時返早，其活動地方會納入強檢。

張竹君指，初步確診的41歲貨機機艙清潔員，每次會與5至7名同事上機清潔，他們工作時都會穿戴全套個人防護裝備，目前正進行全基因分析，惟若機組人員沒有入境，就不會檢測，所以未必能追蹤到源頭，現正了解該名初步確診的女清潔員到過那些航班及航班有否出現確診者。

而為何女清潔員近日按規定沒有進行2日一檢，張竹君指患者1月的檢測紀錄是1月1、3、5、8、11及14日，至於為何最近檢測日子較疏離，需要再了解。

不過，衞生防護中心未有透露這名初步確診的41歲貨機機艙清潔員從何感染，不知是否屬源頭不明個案。

【靚太廚房】東芝蒸氣焗爐！全新技術 - Keep住乾爽靚廚房過新年

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠、伍瑋瑋