【疫苗副作用】接種mRNA疫苗或有奇效　網民揭長年皮膚頑疾雞眼及疣突康復

▲ 接種mRNA疫苗或有奇效，網民揭長年皮膚頑疾突康復。

施打新冠疫苗，居然有神奇的副作用？有海外網民發現，接種mRNA新冠疫苗後，身上的皮膚頑疾突然康復，而且並非單一事件，不少網民都反映自己的濕疹、雞眼、痣消失，引起熱烈討論。

澳洲網民Erin Riley於Twitter發文，指自己過去5年手上長了2個疣，雖然用盡方法除疣，但病情一直復發。不過就在注射mRNA加強針的2星期後，她發現手上頑固的疣竟然完全消失，就像未存在過一樣。

帖文一出，馬上引起網民關注，因為不少人都發現自己有類似經歷。有人接種mRNA疫苗後，身上的疣、雞眼、痣和濕疹都消失了。

有女士指出，雖然對於兩者關聯性持謹慎態度，但事實上在接種加強針後6日，她2年來的濕疹幾乎消失。以前雙手會破裂、乾燥及疼痛，但現在已經癒合了。

另一網民指自己手臂上有10多年的非癌性病變的皮膚問題，但現在發現消失了。男網民則分享眉上本來有粒痣，生長得非常緩慢，但現在幾乎消失了。亦有人10年的雞眼明顯變小。

不過並非人人如此幸運，有網民指出接受2劑AZ疫苗加1針復必泰加強針後，手上的疝反而變得愈來愈大。

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責任編輯︰羅嘉欣