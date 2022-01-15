  • 19°C
香港時間 : 2022115日 (週六) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗副作用】接種mRNA疫苗或有奇效　網民揭長年皮膚頑疾雞眼及疣突康復

食用安全 14:50 2022/01/15

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

接種mRNA疫苗或有奇效，網民揭長年皮膚頑疾突康復。

施打新冠疫苗，居然有神奇的副作用？有海外網民發現，接種mRNA新冠疫苗後，身上的皮膚頑疾突然康復，而且並非單一事件，不少網民都反映自己的濕疹、雞眼、痣消失，引起熱烈討論。

澳洲網民Erin Riley於Twitter發文，指自己過去5年手上長了2個疣，雖然用盡方法除疣，但病情一直復發。不過就在注射mRNA加強針的2星期後，她發現手上頑固的疣竟然完全消失，就像未存在過一樣。

帖文一出，馬上引起網民關注，因為不少人都發現自己有類似經歷。有人接種mRNA疫苗後，身上的疣、雞眼、痣和濕疹都消失了。

有女士指出，雖然對於兩者關聯性持謹慎態度，但事實上在接種加強針後6日，她2年來的濕疹幾乎消失。以前雙手會破裂、乾燥及疼痛，但現在已經癒合了。

另一網民指自己手臂上有10多年的非癌性病變的皮膚問題，但現在發現消失了。男網民則分享眉上本來有粒痣，生長得非常緩慢，但現在幾乎消失了。亦有人10年的雞眼明顯變小。

不過並非人人如此幸運，有網民指出接受2劑AZ疫苗加1針復必泰加強針後，手上的疝反而變得愈來愈大。

最新影片：【靚太廚房】東芝蒸氣焗爐！全新技術 - Keep住乾爽靚廚房過新年

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【護膚貼士】暗瘡vs扁平疣vs油脂粒vs汗管瘤　皮膚科醫生解構常見皮膚問題
16:11 2021/09/08
【護膚貼士】暗瘡vs扁平疣vs油脂粒vs汗管瘤　皮膚科醫生解構常見皮膚問題
【兒童健康】港童感染疣脚底長出「雞眼」　皮膚科醫生：赤腳走地板易中招
15:01 2020/03/06
【兒童健康】港童感染疣脚底長出「雞眼」　皮膚科醫生：赤腳走地板易中招
【萬能淘寶】網民淘寶¥158脫疣機自行脫疣　皮膚科醫生：可致灼傷易留疤痕
13:28 2021/06/03
【萬能淘寶】網民淘寶¥158脫疣機自行脫疣　皮膚科醫生：可致灼傷易留疤痕

你可能感興趣

【護膚貼士】暗瘡vs扁平疣vs油脂粒vs汗管瘤　皮膚科醫生解構常見皮膚問題
16:11 2021/09/08
【護膚貼士】暗瘡vs扁平疣vs油脂粒vs汗管瘤　皮膚科醫生解構常見皮膚問題
【兒童健康】港童感染疣脚底長出「雞眼」　皮膚科醫生：赤腳走地板易中招
15:01 2020/03/06
【兒童健康】港童感染疣脚底長出「雞眼」　皮膚科醫生：赤腳走地板易中招
【萬能淘寶】網民淘寶¥158脫疣機自行脫疣　皮膚科醫生：可致灼傷易留疤痕
13:28 2021/06/03
【萬能淘寶】網民淘寶¥158脫疣機自行脫疣　皮膚科醫生：可致灼傷易留疤痕
健康問題 疫苗 副作用 濕疹 BioNTech

最高瀏覽

【涉非禮女生】男教師涉藉看電視帶15歲女生到住所性交受審　控方指女生半推半就下就範
15:36 2022/01/14
【涉非禮女生】男教師涉藉看電視帶15歲女生到住所性交受審　控方指女生半推半就下就範
【牛油消腫】5歲仔額頭撞傷港媽敷牛油散瘀　兒科醫生拆解「自然療法」功效
17:21 2022/01/14
【牛油消腫】5歲仔額頭撞傷港媽敷牛油散瘀　兒科醫生拆解「自然療法」功效
【中學巡禮】COLLAR隊長Gao讀沙田英中浸大畢業　因父一句話無悔追夢做跳舞老師
17:08 2022/01/14
【中學巡禮】COLLAR隊長Gao讀沙田英中浸大畢業　因父一句話無悔追夢做跳舞老師