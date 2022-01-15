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【莊柏醫療】屯門莊柏醫療診所多個環境本呈陽性　料受疫苗污染

社會 16:57 2022/01/15

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屯門莊柏醫療診所多個環境本呈陽性，料受疫苗污染。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（15日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

政府今日（15日）交代本港疫情最新情況。今日新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，當中4宗驗出有T478K或N501Y變種病毒。張竹君指出其中屯門黃金海岸商場莊柏醫療診所有多個環境本呈陽性，估計受滅活疫苗污染。

莊柏診所22歲護士樣本被疫苗污染非確診，當局在相關診所發現很多陽性樣本，包括電腦、鍵盤、座位及樣本包裝等，屬疫苗的殘留，中心呼籲診所要用合比例漂白水進行清潔、去除污染

至於懷疑出現傳播的銅鑼灣希慎廣場食肆「牛気」，中心已追蹤到與早前患者同時光顧的大部分顧客，約35人。

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記者：伍瑋瑋

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