【異搜店】李成昌獨腳戲盡騷綠葉王演技 　昌哥任藝訓班導師薪火相傳

▲ 李成昌於《異搜店》演出獲讚。

TVB劇《異搜店》在昨晚（1月14日）播出大結局，劇集由首個單元開始已令觀眾跌入「猜謎」困局，昨晚終於解開謎團，李成昌所演的馮立堂為殺死阿信（何廣沛飾）當年放火兇手。

當中李成昌於天台懺悔的演出，獲劇迷一致好評，大讚昌哥是「演乜都得」的綠葉，覺得TVB欠李成昌一個獎項。

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▲ 李成昌所演的堂哥隱藏不粉秘密。

馮立堂坦承惡行

昨晚《異搜店》大結局講述馮立堂為古畫找到買家，更約相方到酒店睇畫，而何廣沛（飾韋德信）何廣沛走進某個房間，看見房內火光熊熊，並於錦鯉幻象指引下，取走桌上的畫。

最後馮立堂和買家吳玉玲（楊玉梅飾）、葉永康（衛志豪飾）登上一舊樓的天台。

李成昌所演的馮立堂於眾人面前坦承韋仁行失火真相，承認自已害死阿信爸爸。他解釋因一時貪心而放火燒毁韋仁行，更偷走那幅《春江錦鯉圖》，她說：「那時候我在想這幅畫是賊贓，我拿了也沒大問題，我真的沒想到仁哥會跳樓自殺。我對不住仁哥。」

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自首認罪

之後堂哥邊哭邊說：「仁哥死了之後，我個心好痛好內疚，我沒辦法將幅畫賣出去，後來約置業的錢開了立堂記，用另一幅畫蓋住《春江錦鯉圖》，然後塞在貨倉內，唔想再見到它呀，估不到會比阿信搵番出來，因果循環，真的是報應。」

最後更說：「如果不是要賣幅畫，這件事一世都無人知，是報應，天要我還。仁嫂，知你今世不會原諒我，我唯一可以做是自首，我承擔之前的錯事，對不起。」

▲ 李成昌跟＂異搜店》一眾演員。（取自instagram）

綠葉搶盡鏡

李成昌這場獨腳戲大騷演技，完全展示那種歉疚又可憐的模樣，獲網民大呼他好戲，當中留言包括：「李成昌最好戲，乜都得。」、「由第一集睇到大結局了，《異搜店》真係精彩，環環緊扣、引人入勝！睇小一集都會不明白劇情進度，編劇同演員絕對要記一功，尤其係李成昌，演技已達到不溫不火，爐火純青。」

更有指：「李成昌、陳榮竣都是出色的演技派，演技不愠不火奈何一直是綠葉。其實無線也應為此等演員設一些獎項吧？！作為觀眾見到他們默默耕芸而得到認同也感到高興。」

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演技精湛

入行41年，李成昌從第8期藝員訓練班出身，在出道作《香港81》至《香港86》系列中，因演性格樸實的內地新移民青年康仔，而漸為觀眾熟悉。之後，李成昌轉為奸詐及滑稽的戲路，角色夠晒多樣化。

及至2007年於《溏心風暴》飾演細契（關菊英飾）姦夫「常在德」而深入民心，可說是李成昌其中一個最有代表性的作品，他演出生動，完全突出常在德內心奸計的一面，風頭一時無兩。

在2012年，李成昌在《萬千星輝頒獎典禮》獲無綫電視頒發「傑出演員大獎」。

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談到如何把類似角色作不同演繹，李成昌曾於TOPick訪問裡指自己身後有個「百子櫃」：「創作角色是一門學問，是生活與工作經驗的積累，所以我有個百子櫃，儲了多年做戲的資料，令我每次都可以有不同的演繹。」

此外，李成昌對自己的演出亦非常有要求：「錄了自己多年來的演出，不時回看會有不同的感悟，是改善提升自己最好的方法。」李成昌亦身兼無綫藝員訓練班導師，從演逾40年與不同年代的演員合作，見證電視圈無數的變遷。