【昏迷女童】聽姜濤《蒙著嘴說愛你》現罕見反應　植物人天瑜眼睛轉動發出哼聲

▲ 植物人天瑜聽到姜濤的《蒙著嘴說愛你》後出現罕見反應。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，卧床至今20個月，醫生評估她情況屬嚴重智障。天瑜爸爸一直定期探訪「植物人」女兒，昨日他分享了天瑜聽到姜濤歌曲後的反應，眼睛轉動並發出哼聲，她昏迷以來罕有出現如此明顯反應。

在天瑜昏迷期間，爸爸經常跟她說話，分享生活點滴，希望有一日她真的能甦醒，也知道身邊發生過的事情。周爸爸昨日（14日）於facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發布一段影片，寫道「天瑜聽到姜濤的歌後，竟然岀現這樣的反應」，他在天瑜耳邊播放姜濤的《蒙著嘴說愛你》。

▲ 周爸爸在天瑜耳邊播放播姜濤的《蒙著嘴說愛你》。（影片截圖︰天瑜醫療事故關注組fb）

爸爸向女兒介紹歌曲，「這是現在香港很紅、很多人喜歡的哥哥唱，他叫姜濤」。天瑜第一次聽這首歌，沒想到竟然有一個不大尋常的反應。

最新影片：

頭部眼睛轉動反應明顯

從影片可見天瑜最初反應正常，之後眼睛開始輕微眨動，爸爸鼓勵天瑜望向他，但沒有動靜。天瑜繼續聽下去，她的頭部一度輕微轉向右，又聽到她好像哼了一下，之後再哼一下，頭部反應更大。爸爸問天瑜「你想唱歌嗎？」，她的眼睛有更大轉動，爸爸指︰

她哼了兩三次，感覺好像想跟著一起唱！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

天瑜昏迷以來有這麼明顯的反應十分罕見，爸爸答應她之後會多播放姜濤的歌曲給她聽，她就在姜濤的歌聲中睡著了。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約20個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳