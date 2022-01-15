【初步確診】43歲女子強制檢疫後返回住所初步陽性　中心正追查社區行蹤

▲ 另一 名41歲女病人初步確診，居於青衣長宏邨宏善樓。（黃建輝攝）

本港爆發第五波疫情，今日（15日）新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案，2宗與輸入個案相關的本地個案，當中4宗驗出有T478K或N501Y變種病毒。另外兩宗初步確診個涉及變種病毒。

第一宗個案涉及一名41歲女病人，居於青衣寮肚路9號長宏邨宏善樓。她於香港國際機場擔任貨機機艙清潔員，近期沒有外遊，最後上班日期為1月14日。

中心指按其工作性質，她須進行頻密定期病毒檢測，最後一次陰性檢測結果為1月11日。她沒有病徵，1月14日在機場進行檢測，結果呈初步陽性，Ct值少於30。她曾於2021年6月8日及7月10日在香港接種兩劑科興疫苗。

第二宗個案涉及一名43歲女病人，居於深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓。她2021年12月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性。

患者於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性。完成強制檢疫後，她於1月10日返回位於石硤尾的居所，在1月14日根據規定再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。她曾於2021年6月26日及8月10日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

中心正全力追查上述個案潛伏期內曾到訪的地方，亦會進行全基因組測序，以及與本港早前錄得的個案進行比對，以確認其感染源頭。中心亦呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士盡快進行檢測，以有效地及早識別有否被感染。

▲ 衞生防護中心提醒相關住戶必須配合限制與檢測宣告行動。（黃建輝攝）

中心指出相關人士居所已作出限制與檢測宣告，強烈提醒相關住戶必須配合限制與檢測宣告行動。任何人士如未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

【高危地點】4個處所列高危場地 曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】，詳情即看:【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：伍瑋瑋