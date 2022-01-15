【澄清謠言】網傳海關用「詐騙郵件」插贓南亞青年　海關：嚴正澄清絕無此事

▲ 網傳海關用「詐騙郵件」方式插贓南亞青年，海關：嚴正澄清絕無此事。（Azmat Karavan Facebook）

​就網上有傳言指海關人員昨日（14日）插贓嫁禍一名少數族裔青年，香港海關發言人今日（15日）嚴正澄清絕無此事。海關強調，所有行動均根據事實證據，専業執法，公正公允。對於有人在社交媒體聲稱海關有所謂「插贓嫁禍」，海關對此等不負責任言論予以譴責。

昨日有人在社交平台上傳一段片段指，海關用「詐騙郵件」方式插贓少數族裔青年，他指昨日6時半在北河街街市附近，一位海關便裝探員拿着紙皮箱，不斷要求一個南亞青年簽名「收貨」。他稱，南亞青年不堪其擾，欲以簽名打發時，即有四五個海關探員撲出，將其拘捕。他又指，對於途人詢問青年罪行，或青年將到哪個警署，海關俱拒絕回答，並將青年押上私家車。

▲ （網上圖片）

海關則澄清，昨日於葵涌進行打擊冒牌物品活動，在一間物流公司發現一個包裹，內有5個懷疑冒牌手袋，估計市值約2,000元。海關人員隨即部署監控派遞行動，晚上在深水埗根據《商品說明條例》，拘捕一名34歲收貨男子，並在現場再檢獲89件懷疑冒牌貨品，包括手袋、銀包和手錶等，估計市值約4萬元。

海關強調，所有行動均根據事實證據，専業執法，公正公允。對於有人在社交媒體聲稱海關有所謂「插贓嫁禍」，海關對此等不負責任言論予以譴責。

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責任編輯：李榮忠