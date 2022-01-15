【生命鬥士】4歲癌童歷5次手術全身疤痕　Sheldon笑對傷疤惹媽媽痛心

▲ 4歲癌童Sheldon歷5次手術，樂觀面對全身疤痕。

本港4歲男童Sheldon去年確診患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，他與家人去年11月抵達西班牙接受新藥治療，檢查時發現脊椎出現腫瘤，12月16日在當地接受脊椎腫瘤切除手術成功。近日Sheldon媽媽在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」分享，Sheldon雖然經歷過5次手術，但仍笑著面對自己傷口，令她痛心。

Sheldon媽媽指，去年12月做脊椎腫瘤切除手術後，直至現在才安排磁力共振檢查，這次檢查的主要部位是頭和脊椎整個中樞神經。同時，媽媽憶起Sheldon手術後幾日的小故事。

當時，Sheldon爸爸幫Sheldon更衣，提醒Sheldon要小心傷口。但當刻Sheldon竟笑著地指向自己的身體說：

你說這個？這個？這個……還是這個傷口呢？

Sheldon媽媽表示，雖然當刻笑了，但內心非常心痛。心痛Sheldon年紀小小就要經歷5次手術，身上佈滿一道道疤痕。

心痛他細小的身軀佈滿一道道的疤痕，想起他年紀小小卻經歷5次手術。但感恩小戰士每次也康復得很快，每次也能樂觀面對。

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神經母細胞瘤是兒童癌症當中，最常見之惡性腫瘤，患病的多數是5歲以下兒童。Sheldon確診患「神經母細胞瘤」，治癒率只有半成，媽媽更辭職專心照顧兒子。後來Sheldon病情復發並擴散頭部、脊椎及腳骨，需做開腦手術，他們發現西班牙有新藥可治此症，Sheldon媽媽指縱然費用數百萬元，負擔沉重，「只要有1%機會康復，也會試。」

去年11月中旬，Sheldon與家人抵達西班牙，打算接受新藥治療，但檢查時發現脊椎出現腫瘤，需在當地接受手術。Sheldon媽媽表示，手術前的磁力共振報告發現Sheldon脊椎尾段的腫瘤數目不是1粒，而是3粒，而且20日內也大了很多，證明生長速度很快，幸好腫瘤位置接近，可以一次過切除。最終經歷約5小時的脊椎腫瘤切除手術，手術很成功，更比預期早完成。

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責任編輯︰羅嘉欣