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【封區檢測】青衣長宏邨宏善樓、大坑東邨東滿樓強制檢測　涉初步確診變種病毒【不斷更新】

社會 20:51 2022/01/15

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

青衣長宏邨宏善樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（黃建輝攝）

新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，本港今日（15日）新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，當中4宗驗出有T478K或N501Y變種病毒。詳情即看：【下一頁】

【19:00】

自下午7時起，青衣寮肚路9號長宏邨宏善樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約7時完成此行動。

【初步確診】41歲機艙清潔員初步確診　居青衣長宏邨，詳情即看:【下一頁】

41歲機艙清潔員初步確診，居青衣長宏邨。（黃建輝攝）

【20:00】

政府晚上8時公布，深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約7時完成此行動。
　　 
政府發言人表示由於今日發現在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。
 
政府發言人說，明白今次安排會為市民帶來不便。政府已安排盡快為「受限區域」內所有受檢人士進行檢測，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：伍瑋瑋

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