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【花旦離巢】高海寧在內地3個月吸金7位數　傳高Ling離巢TVB北上掘金

娛樂 17:21 2022/01/15

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成功打入內地市場的高海寧傳聞離巢TVB。

入行近14年的高海寧近年獲得TVB重用，前年更一連播出4套她有份參演的劇集，高Ling更有份角逐萬千星輝視后，似乎已穩坐一線花旦之位。

不過今日（1月15日）有報道指高海寧打算不再續約TVB，只因高Ling前年憑演出內地劇《三十而已》打響名堂，於內地成為搶手演員，加上去年失落視后，故有指高海寧決心向外闖。

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吸金力大增

前年高海寧參演首部內地劇集《三十而已》，雖然高Ling只係客串演出兩集，但由於劇集大受歡迎，故她憑《三》劇成功爆紅。

近年知名度急升的她工作量增加，除代言工作、商演和直播帶貨外，更有內地製作公司邀她演出，因此有指高Ling在3個月內吸金數百萬。

而近年高Ling更開設抖音帳號，經常拍片與內地粉絲分享日常生活、修身秘技等，保持曝光率。吸金力大增的高海寧亦進駐豪宅，繼2015年購入油塘私人屋苑單位的她，去年4月進駐沙田豪宅區九肚山的玖瓏山，非常富貴。

高海寧憑《三十而已》於內地爆紅。（網上圖片）

傳高Ling不願續約

有報道指高海寧於今年年尾約滿TVB，TVB亦於去年開始跟她傾談續約，不過高Ling一直採拖字訣，連邵氏經理人約亦不想簽。

有指TVB為挽留她，近日安排她跟TVB首席創意官王祖藍和王浩信返內地交流，對於離巢外闖傳聞，高Ling跟媒體表示未跟公司傾合約，但坦言希望有多點自由度和發展機會。

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身材出眾成焦點

在2008年參選港姐入行的高Ling，因為身材出眾，初出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號，但她不甘於大眾只著眼於其身材，憑努力擺脫性感形象。

及至2016年，高海寧在愛情喜劇《愛情食物鏈》飾演賣魚妹成功擺脫「花瓶」形象，同年在劇集《不懂撒嬌的女人》飾演充滿心機的田蜜，演技大躍進，並在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》獲得「最喜愛TVB女角色」獎項。

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憑《三十而已》打入內地市場

演技受肯定的高海寧於2020年一連有4部劇集出街，包括《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》播出，更憑《反黑路人甲》中Angel一角角逐視后，可惜最終未能獲獎。

同年，她於內地劇集《三十而已》的演出獲得觀眾激讚，當中她掌摑江疏影一幕成為熱話。

撰文 : TOPick柴犬出動

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