【愛上我的衰神】推出特別版彩蛋　馮皓揚演活情竇初開少男情懷

▲ 《愛上我的衰神》

曾監製《降魔的》、《跳躍生命線》等話題作的方駿釗（嘟嘟），監製的劇集《愛上我的衰神》在早前已經結局。

不過近日，有網民在myTV SUPER重看《愛上我的衰神》第10集大結局發現，除有大玩「平行時空」兼北河小渝身份互換的彩蛋外，更多出了個之前從未在電視曝光過的彩蛋。

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馮皓揚表現少男情懷

當中彩蛋劇情講述北河與小渝在命案發生前原來早已常一同乘搭同一架小巴，有次小渝不小心掉了鎖匙扣，當時對小渝有所心動的北河雖然拾起了鎖匙扣，但卻沒勇氣當面交還小渝，最終只偷偷地放回小渝書包中，並露出極度害羞的表情。

而飾演北河年輕版的馮皓揚表現到位，令人深深感受到一股甜蜜的少男情懷。

自我救贖

由於彩蛋內容頗為含蓄，有不少網友留言表示不太明白箇中意義，對此，監製嘟嘟受訪時解釋謂：「呢個彩蛋嘅時間線係發生喺小渝同哲人開始咗戀情後，其實係想講北河同小渝嘅緣分一早已開始咗。」

他續指：「假如北河唔係咁軟弱，只要佢肯向小渝示好，咁就可能多咗個平行時空，小渝可能會喺第一次畀竇哲人打嘅時候就離開對方，亦有可能唔會發生小渝被殺事件！」

就連歸還鎖匙扣都「冇膽」，彩蛋內容似乎呼應北河為何會「見死不救」，對此嘟嘟稱：「北河選擇唔報警，就係因為佢係一個好懦弱怕事嘅人，呢個世界一定有咁嘅人，我哋嘅主角北河唔係英雄。人一生一定有機會做錯事，呢個故事就係講緊當大家有機會時，應該點樣面對錯失以及如何自我救贖。」