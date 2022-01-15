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【新冠肺炎】醫管局指共有410名確診病人留醫　11間普通科門診本月25日起提供接種疫苗

社會 17:09 2022/01/15

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（陳永康攝）

政府今日（15日）交代本港疫情最新情況。今日新增5宗確診個案，包括3宗輸入個案，2宗與輸入個案相關，當中4宗驗出有T478K或N501Y變種病毒（詳情即看【下一頁】）。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至早上9時，過去24小時，接獲19宗呈報個案，27名病人已出院，現時共有410名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心及醫管局傳染病中心等留醫，全部情況穩定。

此外，醫管局表示，為了配合政府的新冠疫苗接種計劃，今個月25日將在11間普通科門診提供復必泰疫苗接種服務，市民22日起可以網上預約；另外科興疫苗方面，有11間普通科門診診所會在21日起提供接種，市民18日起可以網上預約；大澳普通科門診則在27日起提供服務，網上預約由18日開始。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：李榮忠、伍瑋瑋

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