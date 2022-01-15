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【李嘉欣入院】51歲李嘉欣解釋入院原因　與死神搏鬥48小時：活著就是勝利

娛樂 17:49 2022/01/15

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

51歲的李嘉欣在今日（1月15日）下午突然在個人社交平台透露入ICU，並上載臥病在床的照片，從相中所見，李嘉欣掛上鼻喉而且臉色十分蒼白。

李嘉欣在社交平台更用「執返條命」來形容自己的情況，由此可人知病情不輕，但她卻沒在個人社交平寫明入院原因。

後來她透過工作人員回覆傳媒表示多謝大家關心，並表示令家人和媽媽擔心感到歉意。

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突然心跳加速

李嘉欣指，事件發生在今個星期二的凌晨，她忽然感到心跳加速，同時呼吸困難，而且腳步不穩，於是即聯絡相熟醫生：「結果醫生要我立即到醫院，抵達醫院後，立即被送入ICU搶救。」

尚幸當時李嘉欣全程保持清醒，她憶述：「醫生還告訴我，如果我再遲點搶救，『呢個世界差少少就無咗李嘉欣』。」

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提醒注意健康

在ICU搶救了48小時後，李嘉欣終於走出鬼門關，她透露現已回家休養，同時語重心長稱：「人的身體就是這樣，一個器官影響一個器官，今次血壓急降，令肝臟、腎臟、心臟、肺等各個重要器官都受影響。」

最後，大美人苦口婆心稱：「將這件事告訴大家，因為好想提醒所有人，一定要好好愛護自己的身體，關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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