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【院內感染】廣華醫院爆鼻病毒及腸病毒感染　4院童中招3人正隔離治療

社會 17:49 2022/01/15

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廣華醫院爆鼻病毒及腸病毒感染，4院童中招3人正隔離治療。（資料圖片）

廣華醫院發言人表示，院方一個兒童及青少年科病房自1月4日起，先後有4名病童，分別為3女1男，年齡由九個月至兩歲及3名職員出現發燒或呼吸道感染徵狀。院方已為病人進行所需測試，結果均對腸病毒／鼻病毒或副流感三型病毒呈陽性反應。其中2名病童同時對腸病毒／鼻病毒及副流感三型病毒呈陽性反應。當中1名病童已經出院，餘下3名病童現正接受隔離治療，情況穩定，而3名職員現已康復。

院方已根據既定指引，嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生，並加強病房和儀器清潔及消毒。

院方指，會繼續密切監察該病房其他院童情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心跟進。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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